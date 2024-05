Sikkut: ka ravimite hulgiturule on konkurentsi vaja

Sikkut ütles, et ravimiturul saavad kokku kaks probleemi: üks on läbipaistmatus, mis on omane turgudele üle maailma ehk kuidas ravimite hinnad kujunevad ja palju riik ja tarbijad ravimite eest maksavad; teiselt poolt Eesti riigi senine oskamatus tulla toime turgudega, mis on kontsentreerunud: kütuseturg, telekomiteenuste turg ja ravimiturg.

Kas ravimituru teema on üks neist kurbadest näidetest, kus riik on saamatu?

Ei. Konkurentsiseaduse muudatused on riigikogus läbinud esimese lugemise. Konkurentsiamet saab jõudu juurde, et uurida, tuvastada ja trahvida konkurentsiõiguse rikkumisi, nii et loodame selles osas kiiret menetlust. Teisalt on sotsiaalministeerium uuendamas 20 aastat paigal olnud hinnaregulatsiooni, millised juurdehindlused on lubatud, selle me saame valmis selle aasta jooksul, ilmselt järgmisse-ülejärgmisse aastasse jääb jõustamine, ja lisaks saatsin kooskõlastusringile eelnõu, millega ravimite sisseveo õigus tuleks ka haiglaapteekidele ehk hulgiturul tekiks suurem konkurents.

Haiglaapteekide puhul on mitmed spetsialistid juba öelnud, et see ei mõjuta turgu. Ja teine küsimus on, kas teil on ka poliitiline toetus selleks olemas?

Haiglaapteekide turuosa on ligi kolmandik Eesti ravimiturust, 130 miljonit eurot. See ei ole kuidagi marginaalne. Need on kõige suurema hanked, mis Eestis tehakse ja selle kaudu on kindlasti võimalik konkurentsiolukorda parandada,

Kas teie hinnangul toetavad ravimimüüjad Aivar ja Margus Linnamäe erakondadele raha annetades maailmavaadet? Või kujundavad neile sobivat poliitikat?

Minu teada nad sotsiaaldemokraatidele ei anneta.

Nad on annetanud sotsiaaldemokraatidele.

Võimalik. Ma ei oska kommenteerida nende maailmavaadet, isiklikult neid ei tunne. Aga me mäletame ju apteegireformi menetlust riigikogus, mis läks väga konarlikult, pöörati ühele, teisele, kolmandale poole ja mis tegelikult ei saavutanud seda eesmärki, mida tervisesüsteemi vaates vaja oleks – Iseseisvat proviisorit, kes saab ise valida tootesortimenti, kujundada hinda, teha soodustusi.

Kas oleks vaja teha apteegireform 2.0?

Nii nagu tänases "Aktuaalse kaamera" loos ka välja tuli – ka hulgiturule oleks konkurentsi vaja.