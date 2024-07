Ministeeriumi plaan lubaks haiglaapteekidel ravimeid ise riiki tuua

Nii apteekrid kui ka ravimite hulgimüüjad on vastu seadusemuudatusele, mis annaks haiglaapteekidele õiguse ravimeid riiki sisse tuua. Kui ravimite hulgimüüjate hinnangul on tegu toimiva turu solkimisega, siis konkurentsiameti hinnangul võib see muudatus aidata avada ravimiturgu.

Kui praegu peavad haiglad ostma ravimeid vaid Eesti hulgimüüjatelt, siis plaanitav seadusemuudatus lubaks neil ravimeid osta otse ka välismaalt. Sotsiaalministeerium loodab, et see aitaks suurendada konkurentsi siinsel ravimiturul ja sellega seoses võiksid ravimite hinnad haiglatele langeda.

"See on hea võimalus meil üritada teatud ravimeid kiiremini tuua, üritada otse saada neid. Meil on olnud ka kogemusi, kus ajapiirang on see, mis meie jaoks mängib väga kriitilist rolli," ütles Põhja-Eesti regionaalhaigla apteegi juhataja Kristjan Kongi.

"Alati ei olegi siin tegu lepinguliste toodetaga, vaid ongi sellised kiired, erandkorras uudsed ravimid, kus tõesti on ka patsiendi elu kaalul," selgitas Kongi.

Kui haiglad on seadusemuudatust pikalt oodanud, siis erinevad apteekide, proviisorite ja ravimite hulgimüüjate esindajad on selle vastu. Kongi sõnul ei tule Eesti ravimituru olukorda arvestades see vastuseis talle üllatusena.

"Sellega on hulgimüüjate vaates kolm suuremat probleemi. Esimene neist on seotud laiemalt tervishoiu ja riigieelarve rahastamisega. Ja haiglate sisenemine hulgimüügiturule, mida see eelnõu sisuliselt teeb peale nime, tähendab seda, et avalikku raha hakatakse kasutama kohas, kus eraturg tegelikult toimib," kommenteeris Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu tegevjuht Teet Torgo.

Kuigi haiglatele antakse võimalus teatud piires ravimeid müüa, ei laiene neile Torgo sõnul kohustused, mida ravimite hulgimüügis on väga palju. Muu hulgas kohustus tagada ravimivaru.



"Vastasel juhul tekib olukord, kus haiglad, olles sisuliselt hulgimüüjad, hulgireegleid ei täida, varustuskohustust ei oma, saavad tegeleda kirsinoppimisega. Tänaste vanade hulgimüüjate jaoks suurendab see turul ebakindlust, mis lõppkokkuvõttes tähendab seda, et keegi enam ei tea, mis saab siis, kui ravim ei ole kättesaadav, kes siis hankima pidi," rääkis Torgo.

Eesti ravimimüügiturg on sisuliselt kahe suure firma vahel ära jagatud ja konkurentsiameti juhi Evelin Pärn-Lee sõnul on igati tervitatav muudatus, mis aitab seda avada.

"See ei saa ju olla halb, kui me räägime Euroopa Liidu siseturust ja ütleme, et ka teistel Euroopa Liidus tegutsevatel ravimite hulgimüüjatel peaks olema võimalik Eesti haiglaapteekidele oma ravimeid pakkuda. Minu loogika ütleb, et pakkujaid on rohkem ja see peab ka kuidagi hinnale mõjuma," rääkis Pärn-Lee.

Konkurentsiameti juhi sõnul võiksid ravimite hinnad seeläbi langeda, kuid jälgida tuleks, et ei tekiks n-ö vesivoodi efekti, kus haiglatele tehakse hinnaalandust, aga tavaapteegis rohi hoopis kallineb.