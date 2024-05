Olkiluoto kahe reaktori remont viis elektri hinna Eestis üles

Kui eelmise nädala keskmine börsihind oli elektril Eestis 50 eurot megavatt-tunnist, siis teisipäeval tõusis päeva keskmine pea 100 euroni, kolmapäeval aga juba 134 euroni. Kolmapäeva tipuhind oli hommikul 298,55 eurot megavatt-tunnist.

Elektri hinda tõstis järsult eelkõige Soome tuumajaamade remont ning Leedu-Rootsi elektriühenduse NordBalti ülekandevõimsuse puudumine päev-ette turu oksjonilt, ütles ERR-ile Eesti Energia energiakaubanduse juht Armen Kasparov, lisades, et NordBalt on saadi teisipäeval korda, kuid peale seda, kui kolmapäevased hinnad olid juba arvutatud.

Lisaks on tema sõnul hinnatõusu taga tavapärasest jahedam ja vähese tuulega ilm. "Tuuletoodang väike, alla ühe gigavati, ja see viis hinna üles nii Soomes kui ka meil. Oleme täna 16 tunnil Soomega samas hinnatsoonis ja Soome päeva keskmine hind on Eestis kõrgem paari euro võtta megavatist," lausus Kasparov.

Soomes asuva Olkiluoto tuumajaama kahe reaktori oodatust pikem remont on aga hinnatõusu peamine põhjus ja see on teinud muret ka soomlastele. Soome ringhäälingule Yle öeldi Olkiluoto jaama omaniku poolt, et teise reaktori hooldustööd lõpetatakse neljapäeval, kolmanda reaktori tööd reedel.

Olkiluoto kolmanda reaktori remont läks üle aja viie nädala võrra. Kasparovi sõnul on neile teadaolevalt kolmanda reaktori tööleasumise aeg järgmise nädala teisipäev.

Soomlastele valmistas kahe reaktori üheaegne remont üsna suurt muret ning arutati ka selle üle, kas siis, kui tööst peaks välja langema ka Olkiluoto esimene reaktor, tekiks riigiks elektridefitsiit. Seda hirmu siiski ei ole, kinnitati Ylele Soome võrguoperaatorist Fingridist.