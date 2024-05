Biden lubas lõpetada relvatarned Iisraelile, kui see Rafah'sse tungib

"Tegin neile selgeks, et kui nad lähevad Rafah'sse ..., siis ma ei tarni relvi, mida on ajalooliselt kasutatud Rafah'ga tegelemiseks, [teiste] linnadega tegelemiseks," ütles Biden intervjuus telekanalile CNN.

Bideni kommentaarid on tema seni kõige jõulisem avalik sõnavõtt püüdlustes ära hoida Iisraeli rünnakut Rafah'le ja toob samas esile üha kasvava lõhe USA ja tema tugevaima Lähis-Ida liitlase vahel.

Biden tunnistas, et Iisrael on kasutanud USA relvi tsiviilisikute tapmiseks Gazas, kus Iisrael on korraldanud seitse kuud kestnud pealetungi palestiina terrorirühmituse Hamas hävitamiseks. Iisraeli kampaanias on Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel tapetud 34 789 palestiinlast, peamiselt tsiviilisikuid.

"Tsiviilelanikke on Gazas tapetud nende pommidega ja muul viisil, kui nad neid asulaid ründavad," vastas Biden, kui temalt küsiti Iisraelile saadetud 2000-naelaste (900 kg kaaluvate) pommide kohta.

Anonüümseks jääda soovinud USA kõrge ametnik ütles, et Washington vaatas hoolikalt läbi Rafah's kasutatavate relvade tarnimise ja peatas seetõttu saadetise, mis sisaldas 1800 2000-naelast pommi ja 1700 500-naelast pommi.

Iisraeli suursaadik ÜRO-s Gilad Erdan nimetas selle nädala alguses Washingtoni otsust tarneid edasi lükata "väga pettumustvalmistavaks", kuigi ta ei uskunud, et USA lõpetaks Iisraelile relvade tarnimise.

Iisrael ründas sel nädalal Rafah'd, kus on varjupaika otsinud üle miljoni palestiinlase, kuid Biden ütles, et ei pea Iisraeli rünnakuid täiemahuliseks invasiooniks, kuna need pole tabanud "rahvastikukeskusi".

Intervjuu avaldati mõni tund pärast seda, kui USA kaitseminister Lloyd Austin tunnistas avalikult Bideni eelmisel nädalal tehtud otsust peatada tuhandete raskete pommide tarnimine, mis võeti vastu murest Rafah's toimuva pärast. Washington on vastu Iisraeli suurele sissetungile linna ilma meetmeteta, mis kaitseks tsiviilelanikkonda.

Iisraeli kampaania Gazas algas pärast Hamasi 7. oktoobril korraldatud rünnakut. Selles hukkus umbes 1200 inimest ja 250 rööviti, kellest 133 on Iisraeli andmetel siiani Gazas pantvangis.

USA on Iisraeli suurim relvadega varustaja ning ta kiirendas tarneid veelgi pärast Hamasi rünnakut.

USA ja Iisraeli valitsus kirjutasid 2016. aastal alla kolmandale 10-aastasele vastastikuse mõistmise memorandumile, millega antakse Iisraelile kümne aasta jooksul sõjalist abi 38 miljardi dollari ulatuses, 33 miljardit dollarit toetusi sõjavarustuse ostmiseks ja 5 miljardit dollarit raketitõrjesüsteemi jaoks. Eelmisel kuul kiitis kongress heaks 26 miljardi dollari suuruse lisaraha Iisraelile.

Biden ütles, et USA jätkab Iisraelile kaitserelvade pakkumist, sealhulgas õhutõrjesüsteemi Iron Dome (Raudkuppel) jaoks.

"Me kavatseme ka edaspidi tagada, et Iisrael säilitab Raudkupli turvalisuse ja võime reageerida Lähis-Idast tulnud rünnakutele," ütles USA president. "Kuid me ei kavatse tarnida relvi ja suurtükimürske."

Mitu kongresmeni väljendas relvatarnete peatamise pärast nördimust

Mitmed peamiselt vabariiklastest USA Kongressi liikmed väljendasid samas oma pahameelt relvatarnete peatamise pärast Iisraelile.

Esindajatekoja väliskomisjoni esimees Michael McCaul ja relvajõudude komisjoni esimees Mike Rogers ütlesid, et on šokeeritud relvatarnete peatamisest.

"Kuigi Iisrael jätkab heas usus läbirääkimisi pantvangide, sealhulgas Ameerika kodanike vabastamise nimel, seab administratsiooni lühinägelik strateegiline viga kahtluse alla selle "vankumatu pühendumise" USA-Iisraeli liidule," ütlesid kongresmenid oma ühisavaldus.

"Pealegi tehti see hukatuslik poliitiline otsus salaja ja teadlikult Kongressi ja Ameerika rahva eest varjatud," lisasid nad.

Esindajatekoja vabariiklasest spiiker Mike Johnson ja senati vähemuse vabariiklasest liider Mitch McConnell kutsusid Bidenit üles selgitama viivitust relvade Iisraeli saatmisel, vahendas väljaannde Politico.

Ühiskirjas presidendile ütlesid nad, et "julgeolekuabi Iisraelile on kiireloomuline prioriteet ja sellega ei saa viivitada".