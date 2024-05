Kliimaministeerium soovib turba väärindamist senisest enam Eestis kohapeal

Kliimaministeerium soovib uue kliimaseadusega muuta turba tootmise lubade välja andmist nii, et see tooks aastaks 2030 kaasa turbatootmise süsinikuheite vähenemise 12 protsenti.

Kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsleri Jaanus Uiga sõnul jõuti sellise eesmärgini, kui hinnati metsanduse ja maakasutuse sektori heidet tervikuna.

"Igal selle heitesektori osal on oma osakaal ja turbale tuli sealt välja, et see osakaal vähendamiseks peaks olema 12 protsenti, et me jõuaks 2030. aastaks netonulli," ütles Uiga.

Eesti turbaliidu keskkonna- ja kliimanõunik Erki Niitlaan ütles, et praegu on jäänud avamata, kuidas täpselt seda eesmärki saavutama peaks ja kuidas seda kontrollitakse.

"Niikaua kui neid ei ole, siis tegemist on fiktiivsete numbritega," ütles Niitlaan ERR-ile.

"Ma isiklikult arvan, et see vähendamine peaks põhiosas tulema siis korrastamise arvelt, mitte majandustegevuse piiramise arvelt. Kui optimeerida nüüd üksnes kasvuhoonegaaside heidet, siis tegelikult oleks mõistlik vanemaid alasid kiiremini korrastada ja leida uued alad, kus tootmist jätkata," lisas Niitlaan.

Ka Jaanus Uiga sõnul peaks lähiaastate heite vähenemine tulema põhiliselt kaevandusalade korrastamisest.

"Me oleme muutmas kliimaministri määrust ehk siis need turbaalad, mis millele luba antakse, üle vaatamas," ütles Uiga. "Teeme turbamaardlate inventuuri ja saame saame välja selgitada, milliseid alasid saab metsastada, märgaladena korrastada ning konserveerida."

Samuti soovib kliimaministeerium, et edaspidi oleks kaevandusloa väljastamise tingimuseks see, et alates 2035. aastast väärindataks turvast senisest enam Eestis kohapeal.

"Kui tingimuseks on väärindada kohapeal rohkem, siis turba kaevandamised mõeldakse tõenäoliselt rohkem läbi ja selle võrra see kaevandusmaht muutub optimaalsemaks," rääkis Uiga. "Samal ajal me ei taha ka, et, et Eestis tööstus ära kaoks. Me tahame ette anda need võimalused, kuidas see tööstus saaks jätkata."

Erki Niitlaan ütles, et suurem väärindamine on ka kogu turbasektori eesmärk.

Samas leiab Niitlaan, et kaevanduslubade saamise protsess ei tohiks minna keerulisemaks, sest on otseselt seotud turba väärindamisega. "Kui midagi keeratakse loa taotlemisprotseduurides untsu, siis on selge, et väärindatava turba osakaal kasvama ei hakka, sest mitte kellelgi ei ole investeerimiskindlust," märkis ta.