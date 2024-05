Fibenol sihib RMK lepingut võimaliku Eesti tehase tarbeks

RMK teatas eelmisel nädalal, et kutsub metsamaterjali müügiteatega läbirääkimistele viis sooviavalduse esitanud ettevõtet, kelle seas on ka Fibenol. Tegu on umbes 0,7 miljoni tihumeetri vähemväärtusliku puidu, ennekõike paberipuiduga, mis seni on liikunud riigist välja.

RMK pressiesindaja Priit Luts ütles ERR-ile, et seekordse oksjoni puhul ei ole puidu väljaviimine võimalik – seda peab väärindama Eestis.

Luts viitas müügipakkumise sättele, mis sedastab: "Käesoleva müügiteatega kutsutakse läbirääkimistele ettevõtjad, kes kavandavad Eestis rajada metsamaterjali keemilise ja/või mikrobioloogilise väärindamisega tegelevat uut tootmisüksust."

Fibenoli tehaste planeeringute projektijuht Merili Palu ütles, et nende soov läbirääkimistel osaleda on seotud järgmiste tehaste planeerimisega.

"Tooraine saadavus on asukohtade valikul oluline aspekt. Seetõttu on Fibenoli jaoks oluline RMK läbirääkimistel osaleda ja aru saada, milline võiks olla selle saadavus Fibenoli järgmise võimaliku tehas jaoks Eestis," selgitas Palu.

Märtsi keskel tegi Fibenol teatavaks plaani rajada oma biorafineerimistehas Lätti ning sõlmis sealsete ministrite ja Läti investeerimis- ja arenguagentuuriga selleks kokkuleppe. Investeeringu maht on plaani järgi 700 miljonit eurot.

Palu sõnul liigub ka Lätisse tehase rajamise projekt edasi.

RMK kutsus metsamaterjali oksjoni läbirääkimistele lisaks Fibenolile VKG Fiberi, Biojeti, Horizon Tselluloosi ja Paberi ning Power2X Participations B.V.

Esitatud sooviavaldusi kestvuslepingu sõlmimiseks hakkab hindama ja läbirääkimisi vedama hindamiskomisjon, mille eesmärk on teha kindlaks, kas ettevõtete tootmisüksuste rajamise plaan on tõsiseltvõetav.

Alates 2024. aastast müüb RMK puitu kestvuslepingute alusel vaid Eestis kohapeal tegutsevatele puidutöötlejatele. Vahendajad enam kestvuslepinguga puitu osta ei saa.

RMK täidab puidukeemiatehase rajamiseks tingimuste loomisega riigi kui omaniku ootust väärindada puitu maksimaalselt Eestis kohapeal. RMK on arengukavas lubanud toetada Eesti metsa- ja puidutööstuse innovatsiooni ning RMK puiduturustusstrateegia näeb ette toetada investeeringuid puidu keskkonnasõbraliku töötlemise arendamisse.

Eesti metsa- ja puidutööstuse liit (EMPL) on avaldanud arvamust, et kogu ressursi korraga ära jagamine ei ole parim võimalik lahendus ning sama seisukohta jagab ka Fibenol, mille kommunikatsioonijuht Liisa Rohila ütles aprillis ERR-ile, et mõistlik oleks seda teha mitmes etapis.