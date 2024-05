MTA asub platvormidelt saadud andmeid kõrvutama inimeste tuludeklaratsiooniga

Kui varasematel aastatel vahetasid platvormid maksuametiga (MTA) andmeid vabatahtlikkuse alusel, siis alates möödunud aastast on platvormidel, kes makseid vahendavad, kohustus see info ka maksuametile saata. Aprilli lõpus kukkus tähtaeg esitada maksuametile tuludeklaratsioonid, praegu tegeleb maksuamet platvormide ja neil töötajate esitatud andmete kõrvutamisega.

"Andmeid oleme saanud ligi 20 000 eraisiku kohta. Aga lisaks füüsiliste isikute andmetele esitatakse meile juriidiliste isikute kohta andmeid, kes platvormidel tegutsevad, ja neid on suurusjärgus 12 000 seni laekunud andmete põhjal," lausus MTA juhtiv maksuaudiitor Madis Laas.

Andmeid peavad esitama platvormid, mis tegelevad kinnisvara rendivahendusega, nagu Airbnb või Booking, erinevate teenuste vahendajad, nagu Wolt ja Bolt või Stebby, autorendi võimaldajad, nagu Autolevi, või asjade müügi vahendajad, nagu Yaga.

"Yaga puhul mõjutas määruse jõustumine alla 4000 inimese, kelle kohta me selle aasta alguses pidime andmed esitama. Kokku on Yagas üle 200 000 kasutaja, mis tähendab, et meie jaoks see mõju on olnud üsnagi marginaalne, sest mõjutatud on alla kahe protsendi kasutajatest. Mõjutatud on müüjad, kes on teinud aastas kas üle 30 tehingu ehk müünud üle 30 isiklikus kasutuses olnud asja Yagas maha või teeninud müügitulu üle 2000 euro," rääkis Yaga juhatuse liige Aune Aunapuu.

Seejuures peab Yaga üksnes vahendama selliste müüjate andmed. Mis neist edasi saab, Yaga ei tea, sest eraisikute kasutatud riiete müük maksustatav tegevus ei ole. Kuigi väga populaarne on müüa oma asju ka Facebooki Marketplace'i vahendusel, siis selle emafirma Meta maksuametile andmeid esitama ei pea, sest maksmine ei toimu selle keskkonna kaudu.

Bolt pidi aga esitama kõigi oma teenuseosutajate andmed.

"Kui me mõtleme selle peale, et kümme aastat tagasi sai 90 protsendis Eesti taksodes maksta ainult sularahas ja on üsna kindel, et riigikassasse sellest suures osas midagi ei jõudnud, siis tänapäeval on võimalik tegutseda platvormil ainult OÜ, FIE või ettevõtluskontoga. Ehk absoluutselt iga tehing ja kõik väljamaksed lähevad otse maksuametile kontrollimiseks," lausus Bolti sõiduteenuse juht Oscar Rõõm.

"Eestis on esitanud andmed 17 platvormihaldurit ja me näeme, et aruandluskohustus on pigem hea olnud. Nendest füüsilistest isikutest, kes platvormidel tegutsevad, on pea pooled ettevõtluskonto kasutajad ja sealt me näeme, et ettevõtluskonto kaudu on suurusjärgus neli miljonit riigieelarvesse laekunud," ütles Laas.

Maksuamet loodab esitatud andmed maikuu lõpuks kontrollida ja siis asutakse maksudest kõrvale hiilivate platvormitöö tegijatega juba edasi suhtlema.