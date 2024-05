Kristen Michal: Eesti tulevik ei saa olla augukaevamisrõõmus

Kliimaministeeriumis on ettevalmistamisel kontsessioonireeglistik. See dokument paneb paika, kuidas kaevandada ja väärindada kriitilisi maavarasid, sealhulgas fosforiiti.

"See on kirjutamise järgus, ametnikud panevad seda kokku. Ma loodan, et suvel me jõuame sellesse järku, et me saame selle üle avalikkusega debateerida. Sügishooajal võiks ta minna parlamenti. Parlamendis võiks kas sügis- või kevadhooajal see debatt aset leida," ütles kiimaminister Kristen Michal, kelle sõnul on kontsessioonireeglistiku seaduse mõte on sõnastada avaliku poole kontroll varade kasutuse üle.

Ministri sõnul peab olema eesmärgiks, et Eestis väärindatakse fosforiiti kohapeal.



"Minu arvates, tervest mõistusest lähtuvalt, ei ole üldse teisiti võimalik tegutseda endale väärtuslike varadega, nii, et me ei tahaks, et see väärtus jääb kohapeale. Minu sõnum on igasuguses asjaajamises, muu hulgas ka metsanduses, et see väärindamine jääb kohapeale," ütles minister.

Samamoodi on Michali sõnul ka fosforiidivarude puhul. Kui nad on kasutatavad, teadusuuringud seda kinnitavad, siis loomulikult peab väärindamine, teadustegevus, arendustegevus jääma Eestisse, ütles ta.

"See kasu ja väärindamine peab jääma kohapeale, sest Eesti tulevik ei saa olla puu raiumises või augukaevamisrõõmus," rääkis Michal.



Praegu on riikliku geoloogiateenistuse eestvedamisel käimas Eestis fosforiidiuuringud. Nende tulemused peavad selguma tuleva aasta lõpuks.