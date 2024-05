Geoloogiateenistus tahab Lääne-Virumaal maapinnale tuua 50 tonni fosforiiti

Fosforiidiuuringute seisu tutvustanud rahvakoosolekul kõlas kohale tulnud inimeste suust soov, et uuringud jäetaks pooleli, sest kuigi tööstuslikud uuringud toimuksid väikesel alal, siis võimalik kaevandamine puudutaks tulevikus suurt osa Lääne-Virumaast.

"Meil oleks seda pooleli jätta keeruline. Kui üldiselt öelda, siis riigil on muidugi alati võimalus maavarasid uurida või mitte uurida. Geoloogina ma arvan, et mõistlik on teada, mis meil maapõue sees on ja siis otsustada, kas kasutamine on mõistlik või mitte," lausus Eesti geoloogiateenistuse fosforiidiuuringute juht Lauri Joosu.

Infotunnil rahva seast fosforiidi kaevandamist toetavaid sõnavõtte ei kostnud. Mitu kõnelejat ütlesid aga välja seisukoha, et Eesti maapõue ei tohiks lasta segi pöörata.

"Meil on oma peenramaad, meil on oma linnulaul, meil on oma kaev, meil on oma vesi, meil on sinine taevas pea kohal ja hea õhk, mida hingata. Miks me selle ära rikume sellise lühikese eesmärgi nimel? Ja nagu ma juba ütlesin: suure kasu saab kuskil mujal keegi, mitte meie," leidis läänevirulane Tiiu Mölder.

Geoloogiateenistus peab fosforiidi teadusarendusuuringu aruande riigile esitama 2025. aasta lõpuks.

"Siis me peaksime tulema välja andmetega, mis näitavad erinevate väärindamistehnoloogiate keskkonnamõju, majanduslikku perspektiivikust, ning seejärel peab riigil järgnema otsus, kas tasub uuringutega jätkata või ei ole see antud ajal mõistlik," lausus Joosu.

Uuringud lähevad maksma 6,1 miljonit eurot.