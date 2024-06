Ostujõu vähenemine on jätnud jälje mahe- ja ökotoidu tootjaile

Inimeste ostujõu kahanemine on jätnud jälje ka Eesti mahe- ja ökotoidu tootjate ning müüjate käekäigule. Nii mõnigi neist on pidanud oma tegevust ka koomale tõmbama.

12 aastat ökosertifikaadiga maheleiba küpsetanud pagariäri Pagar Võtaks pani sel kevadel oma esindusäri Tallinnas Vana-Lõuna tänaval kinni ja kolis tootmise kulude kokkuhoiuks Balti jaama turu Biomarketi poe tagaruumidesse, sest kõrge inflatsioon sõi nende käivet.

"Mahetoodete müük on vähenenud meil umbes 10 kuni 15 protsenti võrreldes möödunud aastaga. Siis tulime siia, et natuke kulusid koomale tõmmata. /.../ Oleme natukene sortimenti vähendanud, natukene personali ja ka muid tootmiskulusid. Praegu on kolme sorti leiba," rääkis Pagar Võtaks tegevjuht Reet Rum.

Rumi sõnul on esinduspoe sulgemine ka käivet mõjutanud – käive on aasta jooksul kokku ligi kolmandiku langenud. Päts nende maheleiba maksab Biomarketis 5.50 eurot.

"Meil on ikkagi täitsa käsitööleib, kõik teeme käsitsi ja tooraine on eranditult mahe. Oleme turul praegu minu meelest ainukesed," ütles Rum, kelle hinnangul on praegune lahendus ettevõtte jaoks pikas plaanis jätkusuutlik.

Ka üksnes öko- ja mahetooteid müüv Biomarket on pidanud kahe aasta jooksul sulgema kaks kauplust ning nüüd jätkab kaheksa poega. Kauplusteketi esindaja hinnangul on nad kõige suuremast mõõnast nüüdseks välja tulnud ning viimased paar kuud näitavad kergeid taastumise märke.

Biomarketi püsiklient Andrus ei ole hinnatõusu tõttu mahetoodetest loobuma hakanud, pigem vastupidi.

"Ma olen nii loov ostja, et ma oskan oma toidulaua panna kokku võib-olla siis mittemahedatest ja mahedatest asjadest, vaadates hindasid. Tegelikult on toitaineid siin rohkem. /.../ Kuivained on kõik mahedad kodus ja siis käin vahepeal vaatan, mis on värsket, puuvilju," rääkis Andrus.

Coopi kaupluseketis on öko- ja mahetoodete müük aastaga umbes viis protsenti vähenenud, kuid sortiment kauplustes seetõttu vähenenud ei ole. Keskmiselt on aga mahetoodete hinnatõus olnud isegi väiksem kui tavatoodetel, sest hinnatõusuruumi on kallimatel toodetel vähem.

"On tõesti üksikuid tootjaid, kes on lõpetanud tegevuse. Ühel juhul oleme pidanud lõpetama koostöö isegi puhtalt sellepärast, et nende hinnatõus on olnud sedavõrd suur, et me teame, et kliendid lihtsalt ei võta seda vastu ja ei ole mõtet seda toodet lihtsalt niisama riiulile seisma panna. /.../ Me oleme saanud signaale, et on tootjaid, kellel on raskused sedavõrd suured, et me ei tea veel täna, kas nad jätkavad oma tegevust või mitte," rääkis Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Selver aga öko- ja mahetoodete müügikäibe langust pole täheldanud.

"Selveris tervikuna on mõne aasta tagusega kahekordistunud sortiment. Öko- ja mahetoodete osakaal Selveri kogukäibest jääb pisut alla kahe protsendi. /.../ 2021. ja 2022. olid sellised aastad, kus me nägime pigem buumi, kus öko- ja mahetooted hüppeliselt kasvasid. Viimased aastad – 2023. aasta ja selle aasta algus –, võib öelda, on lihtsalt püsinud samal tasemel," ütles Selveri ostudirektor Pille Raaliste.

Ka Selveris ostelnud Kaidi tõdes, et mõne toote puhul eelistab ta mahetoodangut ning siis ökotoodete kallim hind ei loe. "Näiteks munade puhul alati vabapidamise munad, siis ma hinna järgi ei osta. /.../ Suvel, kui saab turul palju käia, siis võib-olla turult ostan rohkem köögivilja, võib-olla see on siis ka mahedam," ütles ta.