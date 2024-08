Pärnu toidukohad peavad tänavust suve heaks, kuid muret teeb hinnatõusu surve

Pärnu toidukohtade hinnangul on tänavune suvi läinud üldiselt hästi, kuid siiski teeb neile muret üldine maksu- ja hinnatõus. Toidukohad on märganud ka muutusi klientide ostukäitumises.

Suvises Pärnus ringi jalutades tundub, et toidukohtadesse rahvast jagub.

"Need ennustused, mis kevadel selle kohta tulid, et ilmselt see suvi ei pruugi samasugune tulla, õnneks tõeks ikkagi ei osutunud. Meil ei ole mitte mingisugust vahet olnud eelnevate suvedega, mis on üdini positiivne muidugi. käive on suurem, kuigi oleme ka hindasid tõstnud," rääkis kohviku Supelsaksad juht Anna Huimerind.

Huimerinna sõnul on kõige põletavam mure just surve hinnatõusuks.

"Praeguse probleemi sisu ongi see, et palgad on tõusnud, maksud on nii suured. Ma võin sellele koogile panna 7.50 või 8.50 hinnaks ja see ei olegi selle koogi hind, aga ma ei saa lõputult inimestele ju seda hinnatõusu tekitada, sellepärast et kook ei peaks maksma 7.50. See ongi praegu kõige raskem, et hinda ei saa lõputult tõsta," ütles ta.

Kohvik-restorani Rööm peakokk Jürgen Lip ütles, et neil on käinud mullusest vähem välismaalasi, seevastu on kasvanud eestlaste arv. Toitu on nad müünud eelmise suvega võrreldes rohkem, kuid klientide käitumine on muutunud.

"Kolmekäigulised õhtusöögid on kindlasti ära kadunud. On ka selliseid juhuseid päris palju, kus toite poolitatakse omavahel ja võib-olla siis šampanja asemel ostetakse Cremanti," rääkis Lip.

Restorani Kolhethi ja kohviku Kastrul hinnangul on aga sel suvel käinud vähem nii eestlasi kui ka välismaalasi.

"Kui võrrelda eelmiste aastatega, siis see aasta on rahulikum juba ainuüksi külastajate arvu poolest ja ka kui ma vaatan statistiliselt müüdud ühikuid, siis on ikkagi väiksem. Meil on tööjõumaksud, käibemaksud, aktsiisid tõusevad järgmisel aastal veel – selles suhtes see ikkagi mõjutab päris tuntavalt," rääkis Kolhtethi juht Andri Arula.

"Kuigi rahvast käib vähem, siis eelmise suvega võrreldes tarbija tarbibki rohkem. Võrreldes eelmise suvega niivõrd palju ei tellitud mitut käiku, sel aastal see on üpris tavaline," rääkis Kastruli klienditeenindaja Elis Vaher.

Vaheri sõnul on klient on järjest valivam ja otsib kvaliteeti ja elamust. Sama ütlevad ka teised toidukohad.