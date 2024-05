Riik võib VKG plastijäätmete töötlemise tehasele siiski toetust anda

Esialgu hindas Euroopa Komisjon plastpürolüüsi projekti abikõlbmatuks, kuid veebruaris saatis rahandusministeerium komisjonile lisapöördumise koos põhjendusega, miks see projekt siiski õiglase ülemineku fondile sobib.

Nüüd laekus Euroopa Komisjonilt vastus, mille kohaselt ongi projektile võimalik toetust taotleda ning rahandusministeerium peab otsust pretsedenti loovaks, sest see sillutab teed ringmajanduslike tehnoloogiate edasiseks arendamiseks ja toetamiseks Eestis.

Õiglase ülemineku fondi koordinaator Ivan Sergejev ütles, et teekond positiivse vastuseni oli pikk.

"Veel eelmise aasta lõpus tundus, et sellise projekti toetamine ülemineku fondist on välistatud. See oli muidugi kõigile osapooltele pettumust valmistav, arvestades ettevõtmise potentsiaali. Vahepeal on aga selgunud, et mitu VKG projektiga sarnast projekti on saanud rahastust õiglase ülemineku fondist teistes riikides, mille peale esitasime Euroopa Komisjonile täiendava pöördumise ka meie ettevõtjatele võimaluse andmiseks," rääkis Sergejev.

VKG on varasemalt öelnud, et projektiga võiks luua Ida-Virumaale üle 50 uue töökoha.

Eelmisel aastal taotles VKG projektile õiglase ülemineku fondist toetust, kuid mullu novembris leidis komisjon, et sellega kaasnev gaasi ja koksi eraldumine läheb vastuollu toetuse tingimustega. Nüüdse Euroopa Komisjoni otsuse tõttu on neil võimalik uuesti ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse kaudu seda toetust taotleda.

VKG kommunikatsiooni- ja turundusjuht Irina Bojenko ütles ERR-ile, et see on positiivne signaal ja ettevõte kavatseb uue taotluse esitada, kuid seisab silmitsi kolme väljakutsega: tehnoloogia küpsus, tasuvus ja õiglase ülemineku fondi ajaraam. Nimelt vajab VKG tähtaja pikendamist.

"Õiglase ülemineku fondi üks kriteerium on see, et tehas on valmis 31. augustiks 2026. Räägime päris suurest investeerimis- ja arenguprojektist, aga sellised projektid on kapitali- ja aeganõudvad, seepärast ei jõua me projekti selleks ajaks realiseerida, selleks on see pikendus hädavajalik," lausus ta.

Bojenko selgitas, et enne lõpliku investeerimisotsuse langetamist on veel mitu etappi, mis tuleb läbida – läbirääkimised tehnoloogiatarnijaga, litsentsiläbirääkimised, projekteerimine, mõjuhinnangud, analüüsid, hanked ja alles siis tehase ehitus.

Kavandatav tehas hakkab plastijäätmetest tootma graanuleid, mis on toormeks teistele keemiaettevõtetele, et uuesti plasti toota, ilma et sellest peaks taas naftat kasutama.

"See projekt on väga roheline, ringlusmajanduse projekt. Mingi väike CO2 heide on olemas, aga saame kõrvalproduktid suunata uuesti tootmisprotsessi," kinnitas Bojenko.

Projekti investeeringumaht on umbes 90 miljonit eurot, millest pürolüüsi osa on umbes 70 miljonit eurot ning toetust saab taotleda 10-12 protsendile, seega jääb suurem osa investeeringuid VKG kanda.

Õiglase ülemineku fond on Euroopa Liidu loodud rahastusmehhanism, millega toetatakse majandust, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mida ootavad ees märkimisväärsed sotsiaalmajanduslikud väljakutsed kliimaeesmärkide täitmisel. Eestis on õiglase ülemineku fondi mahuks 340 miljonit eurot ning sihtpiirkonnaks on põlevkivitööstuse tõttu Ida-Virumaa.