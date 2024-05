Kogu üleminekuks vajalik õppematerjal koolidele sügiseks valmis ei saa

Kirjastustes käib kibekiire töö, et anda sügisel vene koolidele vajalik õppevara eestikeelsele õppele üleminekuks. Haridusministeerium nendib, et riigi tellitud materjal, mis vastaks kõrgendatud ootustele, selleks sügiseks valmis ei saa.

Eestikeelsele õppele ülemineku seadusandlusega tõsteti ka keeleoskuse sihttaset, mis tähendab et põhikoolilõpetaja keeleoskus peab tulevikus olemas B2 senise B1 asemel. See nõue vajab uut õppevara. Eesti keele instituudi hinnangul võib esimeses etapis ehk kuni A2 tasemeni materjalide loomine aega võtta kuni paar aastat, ministeerium loodab õppevara järgmiseks sügiseks.

"See komplekt, mida praegu riigi tellimusel tehakse, see sügiseks valmis ei saa, see polegi n-ö eesmärk olnud, seda me teadsime ka kohe päris alguses, et see veel valmis ei ole, pigem sihime järgmist sügist. Aga muus osas on kirjastused ise ka – me oleme olnud nendega tihedas kontaktis, rääkinud poliitika olulisusest ja millised on meie ootused praegu selles vallas – omast initsiatiivist t õppematerjale kohandanud, uusi loonud," lausus eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov.

Mauruse kirjastus ütles, et praegu on väga kiire, aga saadakse hakkama. Septembriks valmib nii eelkooli kui ka 1. ja 2. klassi materjal, võimalik et jõutakse valmis ka 4. klassi lihtsustatud õppevaraga. Väljakutseid materjali loomisel on palju.

"Tuleb arvestada iga lapse eripära, milline on tema taust, tema keeleoskus ehk neid ülesandeid peab olema tõesti tohutult palju," lausus kirjastuse Maurus juhataja Jaan Rosental.

Ka Avita kirjastus jõuab eelkooli ja esimese klassi õppevara valmis, tegemata jäetakse lihtsustatud materjalid ning 4. klasside õppevara, sest see on ebapraktiline ja liialt kulukas. Samas luuakse võimalusi ka koduseks keeleõppeks.

"Ö, Ä ja Ü, mida vene keeles ei ole ja mida vene emakeelega lapsed ei oska hääldada, siis selle jaoks on meil valmis kirjutatud räpid, kus laps saab koos ema ja isaga harjutada kodus," ütles kirjastuse Avita peatoimetaja Ly Rammo.

Koolide õppevara toetus on üle 15 aasta olnud 57 eurot õpilase kohta. Sel sügisel saavad koolid lisaks 100 eurot eestikeelsele õppele üleminevate laste pealt. Kirjastused ootavad pearaha tõusu ka eestikeelsetele õpilastele.

"Nüüd on veel teistmoodi ebavõrdsus, kus venekeelsetel koolidel on võimalus osta digitaalseid vahendeid ja eestikeelsetel koolidel ei ole," märkis Rammo.

Veel augustikuu jooksul saavad uued materjalid õpetajate tagasiside, et vajadusel parandusi teha.

Kas kiirustamise tõttu võib juhtuda ka, et tuleb tagasiside õpetajatelt, et võib-olla mõni ülesanne ei ole nii hästi välja kukkunud?

"Maurus ütleb niimoodi, et võtab raha vastu alati, aga teistpidi, et kvaliteedis kunagi järele ei anna. Et ei, ei saa olla. Aga teistpidi – kui sa kirjastuses töötad, siis üks trükikurat alati satub raamatusse, selle vastu ei saa," lausus Rosental.