Hiiumaa turismiettevõtjad loodavad head suve

Mitu Hiiumaa turismiettevõtjat ütlesid "Aktuaalsele kaamerale", et on tänavuse turismisuve vaates optimistlikud. Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel tõdes siiski, et Eesti üldine majanduslik olukord tekitab natuke ärevust, sest Hiiumaa turismisektor sõltub just siseturistidest.

Peikeli sõnul on Hiiumaale tulevatest turistidest ligi 80 protsenti siseturistid. Välismaalaste seas on rohkem soomlasi, lätlasi, aga ka sakslasi. Hiiumaal kuute puhkemaja pidav Maria Remmelkoor ütles, et tema vaatab suvele vastu optimistlikult.

"Tõotab tulla tore. Broneeringuid on juba hulgi, õnneks on veel veidi kohti ka viimase hetke broneerijatele, kuid peamiselt tehakse ette broneeringud," lausus ta.

Reisibüroo Tiit Reisid omanik Tiit Randmaa korraldab Hiiumaal regulaarselt hülgevaatlusretki. Ta ütles, et huvi on juba suur ja retked on suvel plaanis peaaegu kõigil nädalavahetustel. Randmaa sõnul sõltub mereturismi puhul lõplik tulemus kõige enam ühest kindlast asjast.

"Mereturismil on see, et kõigeks on ilm. Kui ilm lubab, siis saab kõiki asju teha. Kui ilm on paha, siis ega meri möirapulle ei salli. Merega peab olema sinasõber ja ettevaatlik," lausus ta.

Peikel tõdes, et Eesti majanduse üldine olukord tekitab siiski natuke ärevust ja paneb mõtlema, kas turiste senisel hulgal ikka tuleb. Ta loodab, et Eesti inimesed valivad võimaluse korral välisreisi asemel siseturismi.

"Teistpidi on see missiooni asi natuke ka. Mitte ainult Hiiumaa kontekstis, vaid üle-eestiliselt. Pigem jätta see raha Eestisse, toetada Eesti turismiettevõtjaid, majutust, toitlustust, Ma arvan, et ka Hiiumaa puhul tasub niimoodi mõelda," lausus ta.

Hiidlased on pingutanud, et turismihooaega pikendada. Juba mitu aastat korraldatakse kogu septembrit haarav üle Hiiumaa toimuv programm "Vananaistesuvi Hiiumaal".