Politsei kahtlustab Ossipenkot ja Kohtla-Järve ametnikke korruptsioonis

Politsei- ja piirivalveametist (PPA) kinnitati ERR-ile, et kinni peetud kohalik ettevõtja on Nikolai Ossipenko.

Kahtlustuse järgi on Ossipenko mõjutanud Kohtla-Järve ametnikke ja linnavolikogu liikmeid, et nad teeksid temale kasulikke otsuseid.

Ossipenko ettevõte N&V on hooldanud teid ja tänavaid mitmes Ida-Virumaa omavalitsuses. Eelmisel nädalal allkirjastas Kohtla Järve linnapea Toomas Nael viieaastase ja 15 miljoni euro suuruse teede ja tänavate hooldamise lepingu N&V järeltulija, sel kevadel asutatud firmaga EKONV Grupp, kirjutas Põhjarannik.

Kahtlustus altkäemaksu võtmises ja/või mõjuvõimuga kauplemises esitati kaheksale ametiisikule. Uurimise all on kümmekond episoodi. Tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib kriminaalmenetluse kestel muutuda.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepa sõnul on alust kahtlustada, et altkäemaksu andmisega suunas ettevõtja kohalikku poliitikat.

"Seni menetluses kogutud andmed viitavad, et kahtlustatav omas mõju linnas tehtavate otsuste üle, suunas neid vastavalt enda vajadustele ning kasutas selleks nii avalikke kui isiklikke ressursse. Kahtlustus ei seisne ainult ühes rikkumises, vaid mitmes episoodis. Korruptsioon ei ole pelgalt kuritegu, vaid mõtteviis ning korruptiivne linnajuhtimine mõjutab iga kohaliku elaniku heaolu," ütles Kübarsepp.

"Eelmisel nädalal ütles keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere Eesti Päevalehes, et valgekraede kuritegevuse ohvrina tunned end ära arstijärjekorra lõpus. Sellele tõesele väitele on paslik lisada, et korruptsiooni tunneb inimene ka siis, kui ta ei saa talvel enda kodust välja, sest lumi on lükkamata või prügikonteiner ajab juba mitmendat päeva üle," ütles ringkonnaprokurör Alan Rüütel.

Uurimist viib Viru ringkonnaprokuratuuri juhtimisel läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo.