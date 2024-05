Otse kell 10: riigikogu arutab riigi rahanduse olukorda

Arutelul teevad ettekanded rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond), Põhjamaade Investeerimispanga asepresident Gunnar Okk, Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ja Tartu ülikooli akadeemik, rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane.

Akkermanni sõnul on tänase arutelu teljeks, kuidas riigina mitte elada võlgu. "Küsimus pole selles, kas võtta laenu, vaid millal ja milleks laenu võtta. Küsimus on laenuvajaduse kontrollimises ehk kuidas mitte sattuda riigina olukorda, kus me peame hakkama tegema otsuseid võlausaldajate survel," nentis Akkermann.

Rahanduskomisjoni esimees selgitas, et Eestis on eelarves väga paljud kulud indekseeritud. Mitmed kulud on seotud tarbijahinnaindeksiga, mis tähendab, et kulud kasvavad koos inflatsiooniga.

"Oleme üsna loogiliselt matemaatiliselt sattunud olukorda, kus palkade, pensionide ja toetuste kasv on toetanud inflatsiooni ja samal ajal surunud eelarvet defitsiiti," märkis Akkermann. Tema sõnul peame kaaluma headel aegadel heas usus kasutusele võetud indeksite kärpimist ja siduma riigi käed lahti, et praeguses keerulises julgeolekuolus saaks tegutseda vastavalt oludele.