Ukraina suursaadik USA-s: ainus viis Venemaad peatada on kogu jõuga vastata

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on korduvalt palunud, et Valge Maja lubaks neil USA-st saadetud relvastusega rünnata Venemaal asuvaid sihtmärke. Kuigi seni on reeglite lõdvendamisest keeldutud, teeb Ukraina järjepidevaid diplomaatilisi jõupingutusi, et Ameerika Ühendriigid praegustest piirangutest loobuksid.

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden ei luba ukrainlastel jätkuvalt kasutada USA relvasid Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide pihta, kartes olukorra eskaleerimist.

Ukraina suursaadik Ameerika Ühendriikides Oksana Markarova ütles, et piirangutest loobumine ei laiendaks juba niigi julma sõda, vaid annaks ukrainlastele võimaluse ennast agressori eest kaitsta.

"Ukraina tegutseb rahvusvahelise õigusega kooskõlas. Reeglite kohaselt on meil õigus ennast kaitsta ja see hõlmab endas ka seda, et saame agressorit rünnata sealt, kust on tulemas kõige suurem oht. Ainus viis Venemaad peatada on on nende agressioonile kõigi vahenditega ja kogu jõuga vastata," lausus ta.

Mida öelda neile, kes kardavad piirangute leevendamist?

"Ainus agressor, kes seda olukorda eskaleerib on (Venemaa president Vladimir) Putin. Juba kaks aastat selles võitluses on näidanud, et meil oli õigus, kui rääkisime, et mis tahes kujuteldavad punased jooned Putin meile ja teistele tõmbab, tehakse vaid selleks, et takistada meil olemast vaprad, et takistada meid tegemast, mida me peame tegema," ütles Markarova.

Pilgud on suunatud Valge Maja poole: aegamisi rindele jõudev USA relvaabi on aidanud Ukraina vägedel liini hoida, kuid hädavajalikku kaitsevõimekust see taganud ei ole.

"Mõned riigid on juba öelnud, et nad nõustuvad enda saadetud relvastuse laiema kasutamisega. Me peame läbirääkimisi ja püüame veenda oma partnereid ka siin. Loodetavasti saame tulemust varti näha juba lahinguväljal," ütles Markarova.

Markarova tõdes, et uute puhkenud konfliktide tõttu on sõda Ukrainas aina keerulisem fookuses hoida, kuid Ukraina saatkond Ameerika Ühendriikides teeb selle nimel järjepidevaid jõupingutusi.

"Oleme pidanud olema kiiremad, jõulisemad ja vahel ka vähem diplomaatilised kui tavaliselt. Kuid see on ainus viis, kui esindate riiki, mis võitleb oma ellujäämise eest," lausus ta.

"Nagu me diplomaatidena ikka ütleme, siis ei saa kurta, sest võrreldes inimestega kodumaal, eriti meie õdede ja vendadega rindel, ei lange pommid siin meie peale," lisas Markarova.