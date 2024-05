Omniva vähendab postkontorite arvu veel viiendiku võrra

Omniva plaanib postkontorite arvu veel ligi viiendiku võrra vähendada. Kui praegu on ettevõttel üle Eesti 57 postkontorit, siis juuli lõpuks peaks neid olema juba kümne võrra vähem ehk 47.

Nii näiteks sulgeb Omniva postkontori Põltsamaal, Sindis, Paldiskis ja ka Tartu Lõunakeskuses.

Mõnes kohas, nagu näiteks Kehras või Loksal muutub postkontor aga postipunktiks, mis tähendab, et pakki või kirja saab saata näiteks raamatukogu või kaupluse kaudu.

Kui nende postkontorite sulgemine välja jätta, siis ei ole see aasta siiski universaalses postiteenuses ehk kirjade saatmises ja kättetoimetamises inimeste jaoks suuri muutusi oodata.

Omniva keskendub see aasta eeskätt kanderingide tõhustamisele ehk sellele, et sama kulleriga saaks vedada laiali rohkem posti või et kullerid saaksid senisest enam keskenduda pakiveole.

Omniva juhatuse esimees Mart Mägi ütles, et ettevõte katsetab erinevaid kandemudeleid, et kas saaks viia ühel ja samal ajal ära perioodikat, otseposti ja kirja.

"Maapiirkonnas me seda täna juba ka teeme, aga ennekõike linnalises piirkonnas, kus meil on see varahommikune kanne, et milline see õige ja lõplik kandemudel siis saab olema, et kui palju me suudame siis ühe kandjaga ära viia," rääkis Mägi ERR-ile. "Me katsetame ka seda, millised on erinevad sõidukid. Meil on näiteks uued elektriautod, ja -jalgrattad kasutusel ja me katsetame, millised on kõige otstarbekamad masinad, kui kiiresti me suudame neid asju teha nii, et teenuse kvaliteet ei kannata."

Universaalses postiteenuses ehk kirjade kojukandes peaksid suuremad muutused tulema pigem järgmisel aastal, kui poliitikud on plaani järgi võtnud vastu uue postiseaduse.

Kui praegu peab kirjade kojukanne olema inimestele taskukohase hinnaga, siis tulevikus loodab Omniva, et hind on kulupõhine. See tähendab, et kirjade saatmine muutuks ka mitukümmend senti kallimaks. Ühtlasi ei peaks siis kirju inimestele kandma tingimata viis korda nädalas, vaid võiks ka harvemini.

"Kas ta saab nüüd selle kirja täna või homme, siis täna ka juba tarbijatel ei ole seda sama päeva kirja saamise ootust," ütles Mägi.

"Eestis siseriiklikult saadetakse aastas vaid 1,2 miljonit kirja, millest 900 000 tuhat on jõulukaardid. Jõulukaardid me kindlasti kõigile jõuludeks koju toimetame. Selle teenuse hind kindlasti tõuseb tulevikus, kui me kulupõhiseks liigume, aga me ei näe, et see hind tõuseks nii palju, et inimesed üldse kirju ei saada. Me räägime ikkagi mõnekümne eurosendi suurusest kasvust, mitte rohkemast," ütles Mägi.

Omniva teatas aasta alguses, et koondab Eestis 75 ametikohta, sest langenud pakimahud ja pikenenud tarneahelad on kasvatanud ettevõtte kulusid.

Mägi ütles, et täiendavaid koondamisi praegu ettevõttel plaanis ei ole.

"Me suuremad koondamised tegime ära esimeses kvartalis. Eestis oli meil kollektiivkoondamine, aga kokku me vähendasime meeskonda umbes 250 inimese võrra. Meil suuremaid koondamisi enam plaanis ei ole, aga just nende kanderingide efektiivistamise kaudu meil kindlasti muutub, et milline postikuller teenindab millist piirkonda," lausus Mägi.

Mägi sõnul tähendab see, et tulevikus võiks linnades minna vaja vähem kullereid, et viia sama palju posti, olgu see kirjad või pakid, laiali. "Jah, või saavad need kullerid keskenduda rohkem pakiveole. Inimeste arv ei pruugi väheneda, aga igal juhul väheneb posti kandvate kullerite arv," lausus ta.