Mai tarbijahinnaindeks tõusis 3,1 protsenti

Aprilliga võrreldes hinnad ei muutunud.

Aprillis oli aastane inflatsioon 2,8 protsenti, seega on tarbijahindade kasv taas kiirenenud.

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ütles hinnatõusu kommenteerides, et aastases vaates on jätkuvalt peamiseks hinnatõusu faktoriks administratiivsed meetmed ehk käibemaksu ja aktsiiside tõusud ja näiteks maakondliku tasuta transpordi lõpetamine.

"Ilma administratiivsete meetmeteta on meie inflatsioon samas suurusjärgus nagu on hinnatõus Lätis kui siiski suurem kui Leedus," ütles Uusküla.

"Aga ka see üheprotsendine hinnatõus Eestis on liiga suur arvestades Eesti jätkuvat majanduslangust ja võrreldes nõrka positsiooni võrreldes teiste riikidega," lisas ta.

"Suhtelised hinnad aga jätkavad kohanemist. Need kaubad, mis varem palju kallinesid maailmaturu toormehindade taustal on veidi odavnemas. Teenused aga mille hinnad kasvasid vähe sest neis on toormehindadel väike osakaal, kuid palgad moodustavad suure osa, on kasvutrendil," ütles Uusküla.

Lõplikud andmed mai tarbijahinnaindeksi kasvu kohta avaldab statistikaamet 7. juunil.