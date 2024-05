Eesti 200 heitis Züleyxa Izmailova erakonnast välja

Eesti 200 juhatus otsustas reedesel juhatuse koosolekul arvata erakonnast välja Züleyxa Izmailova, põhjendades seda sellega, et Izmailova on korduvalt rikkunud erakonna põhikirjas sätestatud põhimõtteid.

Eesti 200 peasekretär Igor Taro ütles, et erakond on andnud Izmailovale korduvalt võimalusi end meeskonnaliikmena realiseerida, kuid meedia kaudu erakonna kritiseerimine pole vastuvõetav.

"Kolleegid on andnud Izmailovale korduvalt võimalusi enda realiseerimiseks meeskonnaliikmena, aga nädala alguses keskkonnakomisjoni avalikule istungile järgnenud meediakajastustes ületas ta jälle igasuguse kannatlikkuse ja heasoovlikkuse piiri. Kui erakonna eest vastutav juhatuse liige teatab avalikult, et kogu Eesti 200 poliitika ei vasta tema ootustele, siis on ilmselt mõistlik minna oma poliitilisi ambitsioone teostama kusagile mujale," rääkis Taro ERR-ile.

"Me tajusime järgnevate päevade jooksul, et sarnane veendumus meeskonda lõhkuva käitumise suhtes on tekkinud ka paljude teiste liikmete seas. Iseenesest eriarvamuste omamine poliitilistes küsimustes on täiesti normaalne, aga avalikus meedias enda erakonna korduv ründamine ja maine kahjustamine lihtsalt ei ole aktsepteeritav," lisas ta.

Taro sõnul on erakond korduvalt pidanud Izmailova tehtud avaldustega tegelema.

"Tegelikkuses on terve selle aasta jooksul kestnud muster, nii kaua kui ta on riigikogus olnud, iga paari-kolme kuu tagant me oleme pidanud tegelema tema erinevate avaldustega. Ta on iga kord võtnud mõne fraktsioonikaaslase ette ja siis hakanud inimesi järjest ründama ja samal ajal tekitades ka erakonnale mainekahju. Selle asemel, et omavahel asju selgeks rääkida, esimene käik on alati olnud kas läbi avalike postituste või meediasse," põhjendas Taro.

"Me oleme nii palju kordi seda temaga proovinud arutada fraktsioonis, et see ei ole mõistlik käitumine, et kui meil on eriarvamused mis iganes teemadel, siis me saame seda meeskonnas omavahel arutada, kõigepealt peaks omavahel leidma selle lahenduse. Kõigi juhatuse liikmete poolt on olnud see veendumus, et see ei olnud õige tegu, mida ta tegi."

Taro ütles, et juhatuse otsus ei olnud konsensuslik, vaid enamuse otsus. Tema sõnul otsustab Eesti 200 riigikogu fraktsioon esmaspäeval, kas Izmailova nende hulgas saab jätkata.

Riigikogu maaelukomisjoni kuuluv Eesti 200 saadik Züleyxa Izmailova kurtis sel nädalal, et erakonnakaaslasest keskkonnakomisjoni esimees Igor Taro keelas tal tuumaenergiat puudutanud keskkonnakomisjoni avalikul istungil ettekandjatele küsimusi esitada ja arutelus osaleda. Izmailova märkis, et "hakkab juba mustriks kujunema, et nii kui tema keskkonnakomisjonile läheneb, hakkavad mingid vennad higistama ja paanitsema".

Igor Taro vastas Izmailova kriitikale, et kõigil riigikogu liikmetel on võimalik tulla komisjoni istungitele, aga sõna saavad komisjoni liikmed ja kutsutud külalised. "Selline kord on ka teistes komisjonides. Olen käinud Priit Lombi juhitud majanduskomisjonis samamoodi kuulamas ja meie komisjonis on käidud ka enne sind. Kellelgi pole nende reeglite osas probleemi olnud," vastas Taro, kelle sõnul ei saa ta eelistada enda erakonnakaaslast ainult sellepärast, et ollakse samas parteis.

Varem on Izmailova, kes oli Eesti 200 juhatuse liige, öelnud, et erakonna juhatuses on mõnda aega kestnud usaldamatus ja pinged.

Märtsis kritiseeris Izmailova, et suur osa Eesti 200 fraktsioonist ei tea, kes, kus ja millal Eesti 200 poolt nii kaalukate otsuste ettevalmistamisel osaleb kui kannapööre meretuuleparkide toetamisel. Enne seda oli Eesti 200 juht Margus Tsahkna noominud erakonna liikmetele saadetud kirjas Izmailovat väidetavalt valesüüdistuste esitamise eest.