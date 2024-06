Maksuameti plaan ettevõtete kontosid jälgida sai riigikogus kriitikat

Selle tulemusel loodab maksuamet koguda hinnanguliselt täiendavalt 10 miljonit eurot maksutulu aastas.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et maksuameti ja rahandusministeeriumi plaan hakata ettevõtete kontosid täiendava maksutulu kogumiseks jälgima, on probleemi valest otsast lahendamine. Maksulaekumine on tema hinnangul vähenenud mitte kehva moraali, vaid kolmandat aastat vältava majanduslanguse tulemusel, mistõttu on ettevõtted pidanud oma tegevust üha koomale tõmbama.

"Need mõned või mõnekümned miljonid eelarvet ta ei aita, aga saadab välja signaali, et ettevõtja on vaenlane, keda tulebki pigistada ja tulemuseks on, et veel rohkem ettevõtjaid lõpetab oma tegevuse, paneb uksed kinni ja inimesi jääb veel rohkem töötuks ja eelarvele hakkab veel vähem raha laekuma," rääkis Helme.

Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder ei pea plaani õigusriigile kohaseks.

"Õigusriigis me eeldame ikkagi, et inimesed täidavad seadusi ja need vähesed, kes ei täida, need saavad siis loomulikult uurimisorganite tähelepanu alla ja saavad ka oma õiglased karistused, kui nad on millegi vastu eksinud või midagi varjavad. Aga sellise üldise õhustiku tekitamine, et luurame inimeste ja ettevõtjate järgi ja kihutame üles pealekaebamist, see tegelkult laostab ühiskondliku moraali," sõnas Seeder.

Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti hinnangul kasvataks plaan nii ettevõtete kui ka riigi halduskoormust, ent vajalikule majanduskasvule see kaasa ei aitaks.

"Valitsus annab regulaarselt ärisektorile signaale, et sektorit demotiveerida. Uued maksud, maksude kasv, uued regulatsioonid ja nüüd ka väga selge signaal, et tegelikult riik ei usalda ärisektorit ja soovib seda ka täiendavalt kontrollida," ütles Kõlvart.

Ka koalitsiooni kuuluv Eesti 200 maksuametist ja rahandusministeeriumist võrsunud plaani ei toeta.

"Kui ma sellest uudisest kuulsin, ja see ei olnud mitte väga kaua aega tagasi, siis ma arvasin alguses, et see on mingi nali. Kindlasti mitte ei lähe Eesti 200 selle ideega kaasa. Eesti 200 kindlasti ei hakka ehitama suure venna ühiskonda. Puuduvat raha riigieelarvesse inimeste järgi nuhkides ei leia," ütles riigikogu Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo.

Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets ütles, et ei tea teemast piisavalt, et sellest midagi arvata.

"Me oleme seda koalitsioonis rääkinud ja seda avalikkus ju soovib, et makse paremini makstaks ja need, kes hiilivad maksude maksmisest kõrvale, et nad ikka oma panuse annaks. See on praeguses kontekstis minu arvates väga oluline õigluse koha pealt, et kõik panustavad ühisesse riiki. Kuidas seda teha, mismoodi - rahandusminister ja maksu-tolliamet on täna eksperdid, kuna valitsusele mingit infot selle kohta pole antud," sõnas Läänemets.

Rahandusminister aga ütles, et kuna uute maksude kehtestamise debattides on valitsusel esmalt soovitatud maksulaekumist parandada, siis seda ongi plaanis tegema minna.

"Maksu-tolliamet on sisejulgeolekut tagav asutus, aga samal ajal peab osalema ka kokkuhoiuülesandes ehk et tõhusamalt tuleb neid asju teha ja protsessi on alustatud loomulikult avatult ja kaasavalt. Ei soovita minna kuidagi isikute põhiõigus riivama või kellegi taga nuhkima. See, mida maksuamet soovib teha, on riskipõhiselt analüüsida andmeid ja leida üles need kohad, kus on maksurikkumised ja mitte siis tülitada neid, kes ausalt makse maksavad," ütles rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond).

Võrklaev rõhutas, et eraisikute pangaandmeid jälgima hakata pole plaanis.