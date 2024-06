Majutusettevõtjad on suve suhtes pessimistlikud

Aprillis peatus majutuskohtades viis protsenti vähem siseturiste ja kaheksa protsenti vähem välisturiste kui aasta varem samal kuul. Välisturiste oli enim Soomest ja Lätist. Samas saabus lätlasi möödunud aasta aprilliga võrreldes 20 protsenti vähem ja soomlasi ligi 30 protsenti vähem.

"Ilmselt on kogu maailma ja ka Soome majanduslik olukord selline, et inimesed hoiavad kokku, inimesed säästavad. Ebakindlus. Ei ole sellist tunnet, et kõik läheb paremuse poole ja võiks vabalt kulutada. Turismis määrab olulist rolli ka ilm, meil oli erakordselt pikk ja külm kevad," rääkis hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Killu Maidla.

"Ka Pärnus oli langus aprillis päris suur – 11 protsenti võrreldes 2023. aasta aprilliga. Nii suur kuine langus oli Pärnus viimati 2021. aasta augustis. Selles mõttes, tõesti, aprilli tulemus oli šokeeriv. Eks me oma ettevõtte pealt ka ju nägime, et aprill oli kehvem, aga oli äkki lootus, et meie oleme kehva tööd teinud, aga tegelikult on terve Pärnu turismisektor ikkagi praegu languses," ütles Estonia spaahotellide juht Andrus Aljas.

Tema sõnul võib oma mõju olla ka majutuse hinnatõusul. Maidla jällegi leiab, et majutuse hinnad on tõusnud pigem vähe.

"Nii kaua kui nõudlus ei taastu, on väga keeruline ka hinda kõrgemaks tõsta. Statistikaameti järgi ka, kui nelja aastaga tarbijahinnaindeks on tõusnud üle 40 protsendi, sektori palgad on kasvanud ka 40 protsendi kanti, siis tegelikult hinnad ju on tõusnud ainult 15 protsenti võrreldes 2019. aastaga," ütles Maidla.

Tervis Spaa Grupi juht Jaan Ratnik ütles, et nende kahel hotellil läks aprillis võrreldes eelmise aastaga veidi paremini.

"Kasv on olemas, aga kasv ei ole nii suur, et see suudaks ära katta kogu aeg meile lisanduvaid kulusid. Uus majandussituatsioon on eksistentsiaalne väljakutse kõigile majutusasutusele," tõdes ta.

Kuigi maikuu numbrid on paremad, on majutusettevõtjad suve suhtes pigem pessimistlikud.

"Suvised prognoosid ei ole midagi väga positiivset. Üldiselt on sektor suve suhtes, suveprognoosi suhtes pigem ettevaatlik ja loodame, et läheb paremini kui me kardame, et läheb," ütles Maidla.