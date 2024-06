Ülevaade: millal jagatakse EL-i tippametid ja volinikukohad

Nüüd, mil valimistulemused on selgunud, algavad mitteametlikud läbirääkimised Euroopa Parlamendi fraktsioonide vahel.

Järgmisel nädalal kohtuvad Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid esimeseks aruteluks, kuidas jagatakse kõige olulisemad ametid. 27. ja 28. juunil toimub ülemkogu, kus tõenäoliselt öeldakse välja, kes Euroopa Liidu tippametitesse saavad. Tippametiteks on Euroopa Komisjoni president, ülemkogu president, välispoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Parlamendi president. Viimase puhul öeldakse välja ülemkogu eelistus.

Euroopa Parlamendi uus koosseis, kus on nüüdsest 720 liiget, tuleb kokku esimest korda 15. juulil. Esimesel istungil valitakse parlamendile president.

Millal parlament hääletab ametisse Euroopa Komisjoni presidendi, pole veel selge, aga lootust on, et see juhtub juulis, ütles Loonela.

Kui parlament on komisjoni presidendi ametisse hääletanud, pöördub president liikmesriikide poole ning küsib neilt kandidaate volinike kohtadele. Euroopa Komisjoni president kohtub seejärel mõne nädala pärast volinikukandidaatidega ning jagab ära valdkonnad.

Seejärel tuleb volinikukandidaatidel minna kuulamisele Euroopa Parlamenti.

"Euroopa Parlamendis on sügisel ette nähtud pikad ja põhjalikud küsitlused igale volinikukandidaadile, kus nad annavad aru, mida nad plaanivad oma valdkondades ette võtta. Ja kui see kõik on tehtud, hääletab Euroopa Parlament lõplikult kogu komisjoni koosseisu üle ja Euroopa Komisjon saab uues vormis ametisse asuda," lausus Loonela.