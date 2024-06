Hamasi juht Yahya Sinwar: tsiviilohvrid on Hamasile kasulikud

Hamasi juht Yahya Sinwar on oma kirjavahetuses liitlaste ja vahendajatega kindel, et Hamas suudab Iisraeli sissetungi üle elada ning verevalamine Gazas töötab Hamasi kasuks.

Sinwar on olnud kuu aega surve all sõlmida Israeliga vaherahu ning vabastada pantvangid. Hamasi sõjalise juhi sõnumid näitavad aga, et tema arvutuste kohaselt on rohkem võitlemist – ja rohkem Palestiina tsiviilohvreid – talle kasulik, kirjutab The Wall Street Journal.

Võitlus Iisraeli vägede ja Hamasi üksuste vahel Gaza sektori lõunaosas on häirinud humanitaarabi saadetisi, põhjustanud massiliselt tsiviilohvreid ja intensiivistanud rahvusvahelist kriitikat Iisraeli püüdlustele likvideerida islamistlik äärmusgrupp.

Suure osa Sinwari poliitilisest karjäärist on kujundanud verine konflikt Iisraeli riigiga, millel tema sõnul pole õigust eksisteerida. Ta on järgnenud lihtsale tegevuskavale: nurka surutuna otsib ta väljapääsu vägivalla kaudu. Praegune võitlus Gazas pole erand.

Kümnetes rahuläbirääkijatele, Hamasi liitlastele ja teistele saadetud sõnumites, on Sinwar näidanud üles külma hoolimatust inimelude suhtes ja teinud selgeks, et tema arvates on Iisraelil sõjast rohkem kaotada kui Hamasil.

Palestiina ametnike sõnul on sõja algusest peale Gazas hukkunud üle 37 000 inimese, enamik neist tsiviilisikud. See arv ei täpsusta, kui paljud neist olid võitlejad. Tervishoiuametnike sõnul tapeti laupäeval peaaegu 300 palestiinlast Iisraeli rünnakus, mille käigus päästeti neli pantvangi, keda hoiti tsiviilisikute keskel asuvates majades – see rõhutas mõnede palestiinlaste jaoks nende rolli Hamasi etturitena.

11. aprillil kirjutas Sinwar Hamasi poliitilisele juhile Ismail Haniyehile, pärast seda kui kolm Haniyehi täiskasvanud poega hukkusid Iisraeli õhurünnakus, et nende ja teiste palestiinlaste surmad annavad elu rahvale, ärgitades seda tõusma oma hiilguse ja au sisse.

Sinwar ei ole esimene Palestiina juht, kes kasutab verevalamist vahendina, et avaldada survet Iisraelile. Kuid selle sõja kahjude ulatus – tsiviilohvrite arv ja tekitatud häving – on enneolematu.

Hoolimata Iisraeli raevukatest pingutustest teda tappa on Sinwar ellu jäänud ja juhtinud Hamasi sõjapüüdlusi rohujuure tasandil, kirjutades kirju, saates sõnumeid relvarahu läbirääkijatele ja otsustades, millal USA poolt terroristlikuks organisatsiooniks nimetatud rühmitus oma rünnakuid suurendab või vähendab.

Tema lõppeesmärk näib olevat saavutada alaline relvarahu, mis võimaldab Hamasil kuulutada end võitjaks Iisraeli üle ning Sinwaril asuda Palestiina rahvusliku liikumise käilakujuks.

USA president Joe Biden püüab sundida Iisraeli ja Hamasi sõda lõpetama, kuid Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on vastu püsiva vaherahu sõlmimisele enne seda, mida ta nimetab totaalseks võiduks Hamasi üle.

Isegi ilma püsiva relvarahuta usub Sinwar, et Netanyahul on vähe võimalusi peale Gaza okupeerimise ja võitlemise Hamasi juhitud vastupanuliikumisega kuude või aastate jooksul.

"Netanyahu jaoks oleks võit isegi hullem kui kaotus," ütles Sinwar 2018. aastal Iisraeli päevalehele Yedioth Ahronoth.