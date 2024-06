WSJ: Aafrika riigid aitavad Venemaal naftasanktsioonidest mööda hiilida

Venemaa hiilib varilaevastiku abil naftasanktsioonidest kõrvale ning ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Aafrika riigid aitavad nüüd vedada Venemaalt pärit naftat. Näiteks Gaboni laevaregistrisse on tulnud juurde ligi 100 tankerit.

Kesk-Aafrika läänerannikul asuv Gabon on pigem tuntud oma vihmametsade ning riigipöörete poolest. Nüüd on riigist saanud suur tegija globaalses merekaubanduses ning Gaboni laevaregistrisse on tulnud juurde rohkem kui 100 tankerit. Nende omandiõigus pole selge ja osa neist tankeritest tegeleb sanktsioonide all oleva nafta vedamisega, vahendas The Wall Street Journal.

Ka teised Aafrika riigid, nagu Kamerun ja Komoorid aitavad Venemaal varilaevastiku abil toornaftat vedada. Selline varilaevastik ohustab nüüd keskkonda ning toidab Venemaa sõjamasinat.

"See on meie kõigi jaoks suur probleem. Paljud neist tankeritest tegutseb väljaspool järelevalvet, mille maailm on pärast 80. aastate ning 90. aastate tankerite katastroofe loonud," ütles advokaadibüroo HFW partner William MacLachlan.

Eelmisel aastal läks Gaboni lipu all sõitev tanker Malaisia ranniku lähedal põlema. Malaisia võimude teatel sai kolm meremeest surma, tanker oli 26 aastat vana. Malaisia ametnikud üritavad nüüd välja selgitada, kellele tanker päriselt kuulus, kuna selle omandiõigus pole selge.

Komooride lipu all sõitvate tankeritega on juhtunud samuti mitu õnnetust. Kolmes õnnetuses on hukkunud vähemalt 17 meremeest, teatas The Wall Street Journal.

"Vanade laevadega juhtub tihti õnnetusi, paljudel varilaevastiku kuuluvatel tankeritel pole korralikku kindlustust," ütles advokaadibüroo Norton Rose Fulbright partner Harry Theochari.

Gaboni saatkond Pariisis ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele. Gaboni Itaalia saatkonna ametnik katkestas kõne, kui leht küsis temalt kommentaari varilaevastiku kohta. Kameruni saatkond Washingtonis ei vastanud samuti kommentaaritaotlustele.

Gabon oli koloniaalajastul Prantsusmaa koloonia ning iseseisvus 1960. aastal. Gabon oli seejärel üks Prantsusmaa lähedasemaid liitlasi Aafrikas, eelmise aasta septembris toimus seal aga riigipööre.