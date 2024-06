Charles Michel tahab Ursula von der Leyeni tippkohtumiselt kõrvale jätta

Euroopa liidrite ja nende abidega peetud kõnelustes soovitas Euroopa Ülemkogu president jätta Euroopa Komisjoni juht välja 17. juuni kohtumiselt, kus riigipead ja valitsusjuhid arutavad EL-i tippameteid, teatasid Politicole seitse EL-i diplomaati, ametnikku ja riigiametnikku.

"Liikmesriigid on üha enam häiritud Charles Micheli rollist Komisjoni presidendi valimisprotsessis," ütles üks EL-i diplomaat. "Tundub, et see on ajendatud puhtalt isiklikest motiividest."

Micheli otsustada on, kes saavad osaleda õhtusöögil liidritega, arvestades, et 17. juuni kohtumine on mitteametlik.

Diplomaatide ja ametnike sõnul on Euroopa pealinnad Micheli ettepanekule tugevalt vastu. Ajalooline rivaalitsemine Micheli ja von der Leyeni vahel mängib siin suurt rolli. Mitmed Euroopa pealinnad tunnevad, et Michel püüab von der Leyenit tema presidendiaja lõpus nurjata, takistades võimalikku teist ametiaega Komisjoni juhina.

Michel on vestlustes Euroopa liidritega soovitanud jätta von der Leyen kohtumiselt välja just seetõttu, et viimane on ka Euroopa Rahvapartei juhtkandidaat ja sihib teist ametiaega Euroopa Komisjoni juhina.

Liidrid peavad kokku leppima Euroopa Komisjoni, Euroopa Ülemkogu (Micheli praegune ametikoht) ja Euroopa Parlamendi järgmistes presidentides (kuigi parlament hääletab oma juhtkonna üle ise) ning järgmises välispoliitika juhis.

Mõned kahtlustavad, et Michel skeemitab, et seada end EL-i järgmise välispoliitika juhi ametikohale.

"Kui ta tahab teda ruumist välja jätta, peaks ta ka ise ennast välja jätma," ütles üks EL-i diplomaat.

Micheli pressiesindaja ei vastanud kommentaaripalvele.

Praegune dilemma on pretsedenditu. Alates 2014. aastal juurutatud juhtkandidaadi süsteemist ei ole olnud Euroopa Komisjoni presidendi ametis olevat kandidaati, kes sihib teist järjestikkust ametiaega.

"See tekitab ärritust," ütles üks diplomaat Micheli skeemitamise kohta. "Ja see ärritus on nii von der Leyeni büroos kui ka liidrite seas," ütles teine diplomaat.