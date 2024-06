Ka Ants Frosch lahkus EKRE-st

Frosch lahkumiskuupäevaks on äriregistris 12. juuni.

Ants Frosch kandideeris 2023. aasta riigikogu valimistel Võru-, Valga- ja Põlvamaal. Ta sai 2619 häält, mis oli EKRE kandidaatidest Rain Epleri (3366 häält) järel paremuselt teine tulemus ja viis ta riigikogusse.

EKRE liikmeskond on ka võrreldes nädala tagusega vähenenud rohkem kui need viis poliitikut. 5. juunil kirjutas ERR, et EKRE-s on 9766 liiget. Sel kolmapäeval, 12. juunil kell 10 oli äriregistri andmetel EKRE-s 9701 liiget ehk lahkujaid (enamik viimase ööpäevaga) on olnud 65.

EKRE-st on lahkunud või lahkuma sunnitud lisaks Froschile ka Jaak Madison, Henn Põlluaas, Jaak Valge, Silver Kuusik ja Helle Kullerkupp.