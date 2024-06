Izmailova: loobusin Eesti 200 liikmesuse taastamisest üldkogu kuupäeva tõttu

Erakonnast Eesti 200 hiljuti välja visatud riigikogu liikmel Züleyxa Izmailoval on erakonna põhikirja järgi võimalus enda liikmesus taastada, nõudes väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

Eesti 200 teatas esmaspäeval, et partei erakorraline üldkoosolek toimub 31. augustil.

Izmailova rääkis ERR-ile, et kaalus erakonna üldkoosolekul enda väljaviskamise vaidlustamist, kuid loobus sellest seoses üldkoosoleku toimumisega alles suve lõpus.

"Ma olen seda [liikmesuse taastamist] kaalunud, aga minu jaoks on eile erakonna juhatuse poolt välja hõigatud järgmise üldkoosoleku kuupäev selgelt liiga pikk aeg. Kui üldkoosolek peaks toimuma, siis minu arust see peaks toimuma üsna pea, mitte suve lõpus," ütles Izmailova.

Izmailova rõhutas, et valimistulemusi nähes oli selge, et üldkoosolek tuleb korraldada esimesel võimalusel. "Kui juhatuse arvates esimene võimalus on alles 31. august, siis mul on tunne, et ei tajuta olukorra kriitilisust," ütles ta.

Ta lisas, et kuna ta on erakonnast välja visatud, ei oska ta kommenteerida, miks selline kuupäev valiti.

Eesti 200 tegevjuhi Igor Taro sõnul annab üldkoosoleku toimumise aeg inimestele aega kandideerida.

"Miks me ei saa seda järgmiseks nädalaks tuua, on see, et me peame jätma inimestele aega kandideerida," ütles Taro. "Päris paljudes organites tuleb kandideerida – juhatusse, revisjonikomisjoni, aukohtusse, keegi peab esimeheks kandideerima. See nõuab aega, et inimesed saaksid mõelda oma kandidatuuri esitada."

Ta lisas, et samuti peab erakond tegelema põhikirja muudatustega.

Eesti 200 juhatus otsustas mai lõpus juhatuse koosolekul Izmailova erakonnast välja arvata, põhjendades seda sellega, et Izmailova on korduvalt rikkunud erakonna põhikirjas sätestatud põhimõtteid.