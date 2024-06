Kaja Kallase kõrge diplomaatiline koht Brüsselis leiab üha rohkem kinnitust

Tippametikohad jagunevad suure tõenäosusega kolme peamise poliitilise grupi vahel. Euroopa Komisjoni presidendikoht läheb Euroopa Rahvaparteile (EPP), ülemkogu sotsialistidele ja demokraatidele ning välisasjade kõrgeima esindaja ametikoht liberaalidele (Renew), vahendas Financial Times.

Teine viieaastane ametiaeg EPP kandidaadi Ursula von der Leyeni jaoks Euroopa Komisjoni presidendina on peaaegu kindel. Kuid kes võtab teised ametikohad?

Mitme EL-i suursaadiku hinnangul oleks kõige realistlikum kombinatsioon järgmine: Portugali endine sotsialistist peaminister Antonio Costa ülemkogus ja Eesti liberaalne peaminister Kaja Kallas välisasjade kõrgeima esindajana. See säilitaks ka geograafilise tasakaalu, mida Kesk-Euroopa riigid on nõudnud.

Mõned ütlesid, et geopoliitilise ebastabiilsuse ja võimaliku Donald Trumpi tagasipöördumise tõttu Valgesse Majja, peaksid liikmesriigid kiiresti nende valikute osas kokku leppima.

Prantsuse valitsuse ametnik ütles, et Pariis pooldab kiiret otsust hoolimata seal käimasolevast valimiskampaaniast. "Me tahame stabiilsust," lausus ta. "Me tahame tugevat Euroopat."

Alternatiivsed variandid, nagu näiteks Belgia peaminister Alexander De Croo kõrge esindajana või Taani peaminister Mette Frederiksen ülemkogu presidendina, ei ole kuigivõrd tugevad.

Liberaal De Croo peab olema järgmise Belgia valitsuse poolt nimetatud, mis on ebatõenäoline kuna ta liitub tõenäoliselt opositsiooniga, samas kui Frederiksenil on kaaskolleegide seas vaid leige toetus.

Probleeme võib tekkida ka juhul kui parempoolne Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon (ECR) haarab enda ridadesse rohkem riiklikke parteisid, edestab Renew'd ja hakkab nõudma olulist rolli.