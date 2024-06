Pevkur: ma ei näe põhjust tagasiastumiseks

Reformierakonda kuuluv riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Kristo Enn Vaga sõnul peaks tema erakonnakaaslasest kaitseminister Hanno Pevkur kaitsevaldkonna juhtimisel ja rahastamisel tekkinud segaduse tõttu ametist lahkuma.

Pevkur ütles reedel ERR-ile, et ei näe tagasiastumiseks põhjust.

"Vabariigi valitsus ja ka kaitseministeerium, sealhulgas ka mina kaitseministrina, oleme väga palju näinud vaeva selle nimel, et Eesti riik oleks kaitstud. Ma ei näe põhjust tagasiastumiseks," ütles Pevkur. Ta lisas, et kui peaministri või parlamendi usaldust ühel ministril ei ole, siis loomulikult ei saa ka minister jätkata.

Pevkur lausus, et Vaga koostatud kiri oli koostatud eesmärgiga, et see jõuaks avalikkuse ette.

"Kui selline kiri kirjutatakse fraktsiooni listi, on selge, et see on tehtud suunitlusega, et see läheb avalikuks," ütles Pevkur. "Ma nägin esimesest sekundist peale, et see on tehtud suunitlusega, et see tuleks kohe avalikuks, et see ei jääks fraktsiooni aruteluks."

Pevkur rääkis, et ei hakka spekuleerima, kas erakond teda toetab või mitte.

"Kui ühel päeval on hääletus, eks me siis näe. Tavaliselt ikkagi erakond oma ministreid toetab. Olen saanud ka meile ja sõnumeid, kes mind toetavad. Ma ei hakka täna küll midagi spekuleerima," sõnas Pevkur, lisades, et töötab jätkuvalt edasi seniks, kuni talle on usaldatud kaitseministri portfell.

Pevkur: Salmi lahkumise põhjendus ei sobitu kronoloogiasse

Reedel avaldatud Facebooki postituses kirjutas Pevkur, et moona soetamise analüüs koos arvutustega jõudis temani selle aasta esimesel juunil, kuid kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm andis talle oma soovist ametist lahkuda teada juba 27. mail.

"Kantsler on suurepäraselt kursis, et iga rahaeralduse eeltingimuseks on põhjalik analüüs. Seega väide, et Salmi lahkumise põhjuseks on valitsuse keeldumine kaitsevaldkonnale laskemoona ostmiseks täiendavaid vahendeid suunata, ei sobitu kuidagi kronoloogiasse," kirjutas Pevkur.