Salm ei kavatse enne suve lõppu lahkuda

Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm ütles, et ei kavatse hoolimata teravnenud vastasseisust kaitseminister Hanno Pevkuriga astuda tagasi varem kui algselt teatatud suve lõpp. Samuti lükkas ta tagasi väited, et tema otsuse taga võivad olla muud kaalutlused kui soov suurendada investeeringuid Eesti kaitsevõimesse.

"Mina jäin oma seisukoha juurde, et sarnaselt nagu me rääkisime, 27. mai hommikul, kui ma oma lahkumisavalduse esitasin ning lahkumise põhjustest kaitseministrile rääkisin. Nendes ei ole mitte midagi muutunud ja seetõttu ma ei plaani varem lahkuda," ütles Salm ERR-ile esmaspäeva ennelõunal, kui oli kohtunud kaitseminister Pevkuriga.

Kantsler selgitas, et otsusel mitte lahkuda kiirustades on väga pragmaatilised põhjused: "Nimelt ma arvan, et minu kätte on kogunenud piisavalt teadmisi ja kogemusi ning see tuleb detailides uuele kaitseministeeriumi kantslerile üle anda. Ja seda ma kavatsen kindlasti teha. Samuti on mul plaanitud juulikuusse terve rida kohtumisi uue ametisse astuva kaitseväe juhataja kindral Andrus Meriloga, et samamoodi need asjad kõik korralikult üle anda. Seetõttu ma ei plaani varem ametist lahkuda."

Kommenteerides kaitseminister Pevkuri esmaspäeva hommikul "Vikerhommikus" öeldut, et kantsler esitas lahkumisavalduse 27. mail ehk mitu päeva enne seda, kui kaitseväe juhataja käis välja laskemoona soetamiseks vajalikud arvutused ning Salmi lahkumine ja sellega kaasnenud etteheited valitsusele said avalikuks alles 12. juunil, vastas kantsler: "No minister üritas ka täna hommikul mulle nendest kuupäevadest rääkida, mida ma pidin omavahelises vestluses loomulikult pareerima sellega, et minister on sellest (rahapuudusest – toim.) ju teadlik. Juba tegelikult eelmise valitsuse ajal oleme sellest küsimusest, sellest probleemist detailides siin majas pidevalt ja kogu aeg rääkinud, et see on kõige põletavam riigikaitse probleem, mis Eesti riigis tuleb ära lahendada."

Salm viitas oma esialgsele avaldusele, kus rääkis täiendavast rahavajadusest laskemoona ostmiseks, mida oleks vaja täiendavalt nendele summadele, mis valitsus on varasemalt teinud ning mida Pevkur ja Kallas on välja toonud, kui on räägitud 1,6 miljardi euro suurusest puuduolevast summast.

"Eesti riigikaitse arendamiseks ei ole viimase aasta jooksul piisavalt tehtud, samal ajal kui meid varitsev oht on läinud suuremaks. Ma arvan, et see on selle generatsiooni kõige olulisem ülesanne, et me suudaks ennast sõjalise ohu eest kaitsta ja sellega sõda ära hoida, teha Eestist koht, kus on turvaline elada," rääkis kaitseministeeriumi kantsler.

Salm tõrjus väiteid, justkui oleks tema tegevus kuidagi ajendatud Reformierakonna sisevõitlusest täitmaks erakonna juhi ja peaminister Kaja Kallase tõenäolise Euroopa Liidu ametisse mineku järel tühjaks jääv positsioon.

"No see on kaitseminister Pevkuri tõlgendus. Mina seda kommenteerida ei plaani ja kindla peale ei vasta need asjad tõele. Mina olen oma lahkumise põhjustest kaitseministrile rääkinud ning neid ka laiemalt jaganud ja ma olen 100 protsenti nende juures," rääkis ta.

Salm eitas ka seda, justkui oleks tema tegevuse taga solvumine, et minister ei toetanud tema kandidaati, Veiko-Vello Palmi, kaitseväe juhataja kohale ning otsustas esitada sinna Andrus Merilo.

"Ma olen professionaal, ma kindla peale ei ole selle peale solvunud, see on kaitseministri, lõppkokkuvõttes vabariigi valitsuse otsus. Mida ma ka selles intervjuus ütlesin, et ma olin häiritud sellest valikuprotsessist ja häiritud ka sellest, et väga paljud argumendid põhinesid valedel. Ma arvan, et riigikaitses sellisel moel otsuseid tegema ei pea," rääkis ta.

"Aga mis puudutab tänast otsust, et kindral Merilo on kaitseväe juhataja, siis mul ei ole sellega mitte mingit probleemi, absoluutselt – ma usaldan kindral Merilot sajaprotsendiliselt! Kindral Merilo on viimastel aastatel olnud sada protsenti minu meeskonna osaline. Me mõtleme samamoodi ja siin ei ole mitte mingit küsimust ka, nii et see kõik on väga pahatahtlik interpreteering sellest olukorrast," rõhutas Salm.

Küsimusele, kuidas ta saab Pevkuriga veel suve lõpuni koos töötada, kui tal on ministriga sellised erimeelsused, vastas Salm: "Ma olen ja ma proovin edasi ka olla nendel teemadel professionaalne. Ma saan töötada kõikidega ja igasugused emotsioonid tuleb asistest töötoimetustes kõrval hoida."