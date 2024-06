Pevkur kaitsekulude tõstmisest: me peame avama maksudebati

Kaitseminister Hanno Pevkur (Reformierakond) ütles, et kui valitsus otsustab senisele lisaks veel enam kaitsekulusid tõsta, nagu on soovitanud kaitseväe juhataja ja kaitseministeeriumi kantsler, siis see tähendaks laiema maksudebati avamist.

"Lühidalt öeldes on ju kolm varianti: kas tõstetakse maksu, võetakse laenu või kehtestatakse mingit tüüpi võlakiri," rääkis Pevkur reede ennelõunal ERR-ile, kommenteerides sel nädalal kaitseministeeriumi kantsleri Kusti Salmi laia tähelepanu saanud soovitust eraldada laskemoona ostmiseks veel täiendavalt 1,6 miljardit eurot.

"Lõppkokkuvõttes on kõikide nende variantide puhul kuidagi vaja - ka võlakirja ja laenu puhul - hakata seda finantseerima. Nii et lõppkokkuvõttes ma ei näe seda võimalust, et selle otsuse tegemisel oleks võimalik olemasolevate eelarvepiiride sees seda teha, elik – me ei suuda kindlasti kokku hoida riigieelarvet nii palju, et laskemoonavarusid veelgi enam varuda. Ja sellest tulenevalt loomulikult see tähendab mingit tüüpi otsust - on ta siis laiapindne riigikaitsemaks, on ta laen või mis iganes. Aga igal juhul see tähendab seda, et me peame avama maksudebati ja sealjuures arvestama, et ka teised valdkonnad kindlasti selle debati käigus soovivad lisavahendeid oma valdkonda saada," rääkis Pevkur.

Maksumuudatuste vajadusest ning teiste valdkondade rahavajadusest rääkis neljapäeval valitsuse pressikonverentsil ka Sotsiaalmemokraatliku Erakonna esimees, siseminister Lauri Läänemets.

Kommenteerides 1,6 miljardi euro küsimust, ütles kaitseminister üldisemalt on täiendava moona vajadusest avalikkuses ka varem räägitud ja see pole üllatav. Küll aga pole tema sõnul selle ettepaneku täpsemaid detaile avaldatud.

"Pigem on küsimus olnud selles, et kas ja millised on need täpsemad arvutused ja need täpsemad arvutused on tõesti nüüd viimasel ajal valmis saanud, kui me räägime reaalsetest moona numbritest ja liikide kaupa. Ja pärast seda, kui need arvutused on olemas, nendele on saanud natuke rohkem ka sisse vaadata, siis saab tõesti mõistliku tempoga edasi liikuda," rääkis ta.

"Oleme rääkinud rahandusministriga, fraktsioonidega ja nüüd loomuliku protsessina liigume edasi riigikaitsekomisjoni ning loomulikult keegi kusagil ei venita," lisas minister.

Küsimusele, millal ta läheb valitsusse konkreetse ettepanekuga, ütles Pevkur, et on teemat arutanud juuni algusest saadik kaitseväe juhatajaga ja kaitseväe juhataja asetäitjaga, kellest saab tulevane kaitseväe juhataja ning ka kantsleriga ja tutvustanud rahavajadust erinevatele erakondadele.

"Nüüd me oleme jõudnud sinnamaani, et [riigikogu] riigikaitse komisjon saab detailse ülevaate esmaspäeval ja pärast seda, kui me saame kõik need tagasisided, siis saab ka vabariigi valitsuse lauale selle arutelu viia. On see mõne nädala pärast, on see kiiremini, mõned nädalad hiljem, ma seda hetkel ei oska öelda," rääkis kaitseminister.

Ta rõhutas, et teema viimisel valitsusse tuleb vaadata, et võimalikult kõik ministrid oleksid arutelu juures, kuna see oleks väga suur poliitiline otsus, mis tähendab täiendavaid maksumuudatusi või laenuvõtmist.

"Mis iganes vormis leitakse sellele lahendus - igal juhul me seda arutame ja püüame teha võimalikult kiire otsuse. Aga lõppkokkuvõttes, nagu ma ütlesin, kusagilt mujalt raha riigieelarvesse ei tule kui maksumaksja taskust," tõdes ta.

Pevkur ei öelnud, kui suurt summat ta valitsuselt küsima läheb.

"Aga loomulikult tuleb arvestada ka seda, et nii suure täiendava koormuse võtmine rahandusele tähendab seda, et Eesti maksumaksja peab selle moel või teisel ühel päeval ikkagi kinni maksma," kordas kaitseminister.