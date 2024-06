Herem: valitsuse liikmed olid kaitsevaldkonna rahavajadusest teadlikud

Tundub, et valitsuses on tekkinud segadus – peaminister Kaja Kallas ütles, et ta tõepoolest ootab ametlikku ettepanekut, kuidas lahendada seda 1,6 miljardi euro küsimust, mis on vajalik laskemoona ostmiseks. Ta ütles, et valitsuse liikmed loevad seda ajakirjandusest, aga Kusti Salm ja kaitseväe juhataja Martin Herem pole teinud ametlikku ettepanekut. Kui kaugel see asi siis tegelikult on?

Mina olen tutvustanud kaitseväe juhataja sõjalist nõuannet laskemoona hankimiseks viimase kahe kuu jooksul kaks korda riigikaitsekomisjonis, Reformierakonna fraktsiooni, väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni liikmetele kaitseministri juuresolekul, lisaks kaitseministri juuresolekul rahandusministrile. Kutsusid mind enda juurde ka riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esindajad koos siseministriga. Nii et nendele kõigile olen ma sellest ülevaate andnud.

Ma ei oska öelda, kuidas peaks edasi käituma. Tõenäoliselt peaksin ma siis tegema mingisuguse ametlikuma paberi peaministrile või valitsusele. Aga ma olen siiamaani arvanud, et seda viib edasi ministeerium.

Võib-olla olen siis tekitanud tõesti kuidagimoodi segaduse, et ma ei ole protseduuridest aru saanud. Aga valitsuse liikmed ja kaitseminister kindlasti on sellest kõigest teadlikud.

Tegelikult oleks pidanud kaitseminister Hanno Pevkur (RE) olema see, kes selgelt oleks pidanud selle püstitama valitsuse kabinetiistungil. Ilmselgelt selliseid asju ei arutata avalikult. Hakkasite sellest rääkima juba, kui mu mälu mind ei peta, novembrikuus kui mitte varem. Sellest, et meil on selline kriitiline vajadus olemas ja on olemas ka konkreetne plaan, mille jaoks seda raha vaja on ehk see ei ole lihtsalt suvaline rahaküsimine. Ja nüüd oleme juunikuus ja valitsuse liikmed kehitavad õlgu ja ütlevad, et nad ei ole saanud ametlikku ettepanekut, et üldse midagi arutada.

See võib vastata tõele, sest niimoodi paberi peal ettepanekuna ma seda tõesti teinud ei ole. Küll aga maikuust alates, kui meil on täpsed arvutused olemas – mitte lihtsalt üldine kontseptsioon, vaid täpsed arvutused, ja võimalik näidata ka kogu arvutuskäiku – olen ma seda valitsuse liikmetele näidanud.

Ja võib-olla tõesti olen eksinud mingisuguste protseduuride vastu ja valesti asjadest aru saanud. Aga ma ei saa seda küll öelda, et nad ei ole teadlikud arvudest – täpselt arvudest ja arvutuskäikudest.

Peaministrile ma seda tõesti ei ole esitanud. Selles on tal õigus.

Mulle kõrvalt tundub, et kaitseminister on jätnud mingi väga olulise töö tegemata.

Seda ma ei oska praegu küll hinnata.

Olete aru saanud, miks kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm ametist lahkus? See on seesama küsimus 1,6 miljardist eurost. Ühe ministeeriumi kõrgeim juht on astunud tagasi sellepärast, et ta ei ole saanud poliitikutelt mingit reaktsiooni. Ei tahetagi arutada, on selle asja kokkuvõte.

Ta on ise väga hästi ära öelnud kõik need põhjused, aga see ei ole ju ainuke põhjus. Ta on seal välja toonud ka mõningaid teisi eriarvamusi. Nii et seda võib sealt lugeda.

Kas te olete käinud ka Reformierakonna juhatusele tutvustamas seda plaani?

Ei ole käinud, kuigi see oli plaanis. Aga hetkel mulle tundub, et nendel ei ole selleks vist aega. Neil on muid teemasid.

Nad ütlesid teile ära.

Ega ma ei ole midagi kokku leppinud, vaid ma olen teinud selle ettepaneku, aga ma tean, et neil praegu selleks aega ei ole.

Kas see arvutus, mis te olete teinud, saab see ka tegelikult avalikuks või see jääb selliseks riigisaladusega kaetud asjaks?

Ta ei ole riigisaladus ega kaetud. Ta ongi tehtud selliseks, et me saaksime nende arvutustega minna näiteks ka kaitsetööstusesse. Ükskõik, kas see on Eestis arenev ja mingi potentsiaalne ettevõte või näiteks välismaised tootjad, kes saaksid näha, milline siis see potentsiaal üleüldse oleks või milline oleks meie vajadus.

Tegelikult on see paber olemas – on vaja lihtsalt vajutada send-nuppu ja see jõuab kõikide ministrite lauale, kui on vaja?

Just nii.

Aga lihtsalt kaitseminister pole seda teinud?

Kui te niimoodi selle küsimuse esitate, siis ma ütlen, et tõenäoliselt ei ole mina seda send-i teinud ka temale. Küll aga on see tal saadaval meie infovõrkudest ja veel korra – ma olen seda kõike esitanud. Võib-olla on siin tõesti tegemist mingisuguse segadusega, et mingi asi ei ole ametlikult esitatud ja mul on sellega ka varem kogemusi olnud.