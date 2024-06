Meedia: Kallas saab suure tõenäosusega EL-i välispoliitikajuhiks

Ajalehe Financial Times allikate teatel valivad EL-i liidrid muutuste asemel järjepidevuse ning toetavad Ursula von der Leyeni jätkamist Euroopa Komisjoni presidendina. EL-i välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja koha peaks saama Eesti peaminister Kaja Kallas.

Esmaspäeval toimub EL-i liidrite mitteametlik õhtusöök ning diplomaatide teatel astuvad liikmesriikide liidrid siis von der Leyeni selja taha. Seejärel tuleb see kokkulepe ametlikult kinnitada 27.–28. juunil toimuval ülemkogul.

Samal õhtul arutatakse ka selle üle, kellest saab EL-i välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Favoriit on selleks Kaja Kallas. Euroopa Ülemkogu alaliseks eesistujaks on favoriit Portugali eelmine peaminister António Costa, kes kuulub sotsiaaldemokraatide poliitilisse perekonda. Financial Timesi allikate sõnul pole nende positsioon aga nii kindel kui von der Leyenil.

Veebiväljaanne Politico prognoosis juba varem EL-i uueks välispoliitikajuhiks Kallast. Väljaanne kirjutas esmaspäeval, et olukord pole muutunud ning Kallas on endiselt favoriit. Kallas, Costa ja von der Leyen tagaksid ametikohtade jagamisel geograafilise tasakaalu. Tagatud oleks veel ka sooline tasakaal, kõik kolm on pärit erinevatest poliitilistest perekondadest.

Samas ka Politico kirjutab, et kõike võib veel juhtuda. Kallase kandidatuurile võivad vastu seista sellised riigid, nagu Slovakkia ja Ungari.

Üks EL-i kõrge diplomaat ütles ajalehele Financial Times, et von der Leyeni saatus on juba paika pandud. Seejärel peab von der Leyen võitma juba äsja valitud Euroopa Parlamendi enamuse toetuse.

Kui europarlament toetab von der Leyeni kandidatuuri, siis jääb ta EL-i võimsaimaks ametnikuks kuni 2029. aastani. Von der Leyeni toetajad on veendunud, et europarlament toetab tema kandidatuuri.

Kuna Venemaa jätkab sõjalist tegevust Ukrainas, USA ja EL-i suhete tulevik tekitab taas küsimusi, siis von der Leyeni kampaania on rõhku pannud stabiilsusele.

Hiljuti tabas veel Prantsusmaad poliitiline torm, kuna president Emmanuel Macron kuulutas välja erakorralised parlamendivalimised. EL-i liidrid muretsevad nüüd, et parempopulistid suurendavad Pariisis oma mõjuvõimu.