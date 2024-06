Politico: Kallas ei saa EL-i tippametite jagamise venimisega rahule jääda

Esmaspäeval toimus Brüsselis õhtusöögi vormis mitteametlik Euroopa Ülemkogu. Seal arutati siis ka selle üle, kellest saab EL-i välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, favoriit oli selleks Kaja Kallas.

Kuigi õhtusöögi alguses tuli optimistlikke signaale, siis lõpuks jäid ametikohad jagamata. Kuigi Kaja Kallas on endiselt favoriit kõrge välisesindaja kohale, siis selle ametikoha saatus ripub endiselt õhus.

Politico koostas seetõttu nimekirja, mis sisaldab ka poliitikuid, kes võivad kohtumise tulemustega rahul olla. Samas nimekirjas on veel poliitikud, kes ei saa rahul olla ning Politico paigutas sinna Kallase.

Politico hindab, et EL-i juhtkonna valimist saadab lehmakauplemine. See võib omakorda takistada Kallase valimist EL-i välispoliitika juhiks.

Politico toob välja, et Hollandi ametist lahkuv peaminister Mark Rutte liigub tõenäoliselt edasi NATO etteotsa. Rutte kuulub samas ka Euroopa Parlamendi liberaalide fraktsiooni Renew Europe. See võib omakorda tekitada küsimusi, miks on liberaalidel nii palju olulisi positsioone.

Renew on praegu Euroopa Parlamendi suuruselt kolmas fraktsioon ning Eestist kuulub sinna Reformierakond. Renew oli samas viimaste eurovalimiste üks suurimaid kaotajaid ning see võib nüüd hakata tekitama probleeme ka Kallasele.

Näiteks parempoolne Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon (ECR) võib haarata enda ridadesse veel rohkem saadikuid ja mööduda nii Kallase kodufraktsioonist. Seejärel võib ECR endale aga nõuda mõnda olulist kohta, milleks võib olla EL-i välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja positsioon.

Ajaleht Financial Times kirjutab veel, et vett võib segada ka Itaalia peaminister Giorgia Meloni (ECR). Leht kirjutas juba varem, et Meloni polnud rahul, kuidas esmaspäevaõhtune kohtumine oli kavandatud

Meloni partei oli erinevalt Emmanuel Macroni (Renew) erakonnast viimastel valimistel edukas. Meloni tahab nüüd suuremat sõnaõigust tippametite jagamisel.

Meloni võib nüüd Macronile kinda heita ja Renew kandidaadi EL-i välisesindaja kohale vaidlustada. Selle käigus võib Meloni sõlmida liidu Marine Le Peniga, kes mängib esimest viiulit fraktsioonis Identiteet ja Demokraatia (ID). Sellega oleks parempopulistidel palju rohkem kohti kui liberaalide fraktsioonil ning nende positsioon tugevneks veelgi.