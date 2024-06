Farage: lääneriigid provotseerisid sõda Ukrainas

"Mulle oli ilmselge, et NATO ja Euroopa Liidu mistahes laienemine ida suunas annab Vladimir Putinile ja tema Vene rahvale põhjuse öelda, et nad ründavad meid taas, ning alustada sõda," rääkis Farage BBC-le antud intervjuus.

Ta lükkas tagasi saatejuhi meeldetuletuse, et ta kordab sellega täpselt Putini juttu.

Reede hilisõhtul eetris olnud intervjuus tehtud avaldused pälvisid tugevat kriitikat mitmetelt Briti poliitikutelt.

Briti siseminister James Cleverly ütles, et Farage kordas Putini alatut õigustust jõhkrale sissetungile Ukrainasse. Tööpartei eestkõneleja kaitseküsimustes John Healey ütles, et Farage'i kommentaarid muutsid ta sobimatuks ühelegi poliitilisele ametikohale Ühendkuningriigis. NATO endise peasekretäri Lord Robertsoni sõnul kordab Farage papagoina Kremli juttu.

Belgia endine peaminister ja praegune parlamendiliige Guy Verhofstadt tuletas meelde, et Euroopa Parlamendis olles kaitses Farage alati Putinit.

Pärast reedel eetris olnud intervjuud kirjutas Farage sotsiaalmeediaplatvormil X, et ta on "üks väheseid, kes on olnud järjekindel ja aus sõjas Venemaaga".

Ta märkis, et "Putinil ei olnud õigust rünnata suveräänset riiki ja Euroopa Liidul ei olnud õigust ida suunal laieneda".

I am one of the few figures that have been consistent & honest about the war with Russia.



Putin was wrong to invade a sovereign nation, and the EU was wrong to expand eastward.



The sooner we realise this, the closer we will be to ending the war and delivering peace. https://t.co/o1nJt8mDlR