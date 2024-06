ÜRO hoiatab üledooside laine eest pärast Afganistani oopiumitootmise langust

Talibani oopiumitootmise lõpetamine Afganistanis, mis on pikka aega olnud maailma juhtiv tarnija, võib ÜRO raporti kohaselt suurendada üleannustamise surmajuhtumeid, kuna heroiini kasutajad pöörduvad sünteetiliste opioidide poole, mille surmav mõju on Euroopas juba näha.

Heroiini valmistamiseks kasutatava oopiumi kasvatamine vähenes eelmisel aastal Afganistanis 95 protsenti, pärast seda kui Taliban 2022. aastal keelustas narkootikumide tootmise.

Kuigi oopiumitootmine Myanmaris kasvas eelmisel aastal 36 protsenti, langes see siiski globaalselt 75 protsenti, teatas ÜRO narkootikumide ja kuritegevuse amet (UNODC) kolmapäeval avaldatud iga-aastases maailma narkootikumide aruandes.

"Pikaajalise Afganistani opioidide puuduse tulemuseks võivad olla mitmed tagajärjed Afganistanis ning transiit- ja sihtriikides, kus Afganistani opioide tarbitakse. Turul oleva heroiini puhtus eeldatavasti langeb," teatas UNODC.

Esialgsed põldude vaatlused viitavad sel aastal võimalikule väikesele oopiumikasvatuse suurenemisele Afganistanis, kuid on ebatõenäoline, et see taastub enne keelu kehtestamist püsinud tasemele, teatas UNODC.

Kuigi Afganistani opiaatide peamistel sihtturgudel, nagu Euroopas, Lähis-Idas ja Lõuna-Aasias, ei olnud kuni 2024. aasta alguseni tõsiseid puudujääke, võib see muutuda, kui tulevased saagid jäävad väikeseks, lisati raportis.

"Ootame, et opioidide ravi teenuste, sealhulgas metadooni, buprenorfiini ja aeglaselt vabaneva morfiini vajadus võib suureneda, kuid kui need teenused on ebapiisavad, võivad heroiini kasutajad pöörduda teiste opioidide poole," öeldi raportis, mis kirjeldab opiaatide pakkumise vähenemise võimalikku mõju.

"Selline vahetus võib kujutada olulist terviseriski ja viia üleannustamiste arvu suurenemiseni, eriti kui alternatiivsed opioidid hõlmavad väga tugevaid aineid, nagu mõned fentanüüli analoogid või nitaseenid, mis on viimastel aastatel mõnes Euroopa riigis esile kerkinud," lisati.

Nitaseenide üledoosidest on teatatud Iirimaal, Suurbritannias, Eestis ja Lätis, ütles UNODC uurimisjuht Angela Me ajakirjanikele.

Tüüpiliselt ostab heroiini kasutaja seda, mida arvab olevat heroiin, kuid see on segatud palju odavama ja tugevama nitaseeniga, ütles Me. Mõjuaine avastatakse alles üledoosile järgneval lahkamisel.

Mahukas raport ütles ka, et kokaiini pakkumine saavutas 2022. aastal rekordtaseme, mis on viimane aasta, mille kohta andmed on saadaval. Kuigi tarbimine Ameerika Ühendriikides näis langevat, näitasid Euroopa reovee testid tarbimise suurenemist.