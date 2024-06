Tsahkna sõnul seisavad eelarvearutelud Kallase tuleviku taga

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ütles, et küsimused peaminister Kaja Kallase tuleviku ümber on valitsuse töö sisuliselt seisma pannud. Tsahkna kutsus üles Reformierakonda sellel teemal kiiresti selgust looma. Reformierakonna juhatuse liige, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo nõustus, et poliitiliste otsustega läheb peagi üsna kiireks.

"Ei ole mingi saladus, et loodetavasti tuleb otsus, et peaminister Kaja Kallasest saab tulevikus Euroopa kõrgem esindaja välisasjade teemal. See mõjutab kindlasti ka kogu Eesti poliitikat. Kui peaminister selle positsiooni saab, siis Eesti seaduste järgi on nii, et kahel kohal korraga ei saa istuda. Kui peaminister edutatakse Euroopasse, peab valitsus tagasi astuma ja siis algavad kõik muud protsessid. Aga sel hetkel, kui me sellest räägime, seda otsust veel ei ole. Eks siis ootame," ütles Tsahkna valitsuse pressikonverentsil.

"Meil ei ole käinud sisuliselt järgmise aasta eelarve ega ka riigi eelarvestrateegia arutelusid. Ja mul on sellest mõnes mõttes kahju, sest me ju teame, millised on prognoosid, me teame, mis on seis. Me räägime 5,6 protsendist nominaalset miinust järgmise aasta eelarve suhtes. Ka kehtiva RES-i suhtes on meil mitmed asjad tegemata, mida ei viida ellu järgmisel aastal. Nii et see seis on päris kriitiline," lisas ta.

Tsahkna märkis, et kui Kaja Kallas saab selle ametikoha, siis tekib paratamatult küsimus, kes on tulevane peaminister ja milline näeb välja valitsus. "See küsimus on eelkõige Reformierakonnale," sõnas Tsahkna.

"Kui me räägime läbi järgmise aasta eelarvet koos järgmiste aastate riigieelarvestrateegiaga, siis seda peab ju tegema väga selges olukorras, poliitiliselt selges olukorras. Et kes räägivad läbi, kes otsustavad, kes võtavad vastutust ja kes viivad siis need otsused läbi," rõhutas Tsahkna.

"Meil ei ole aega oodata, poliitiline selgus peab saabuma võimalikult kiiresti. Sest valitsus peab septembris esitama riigikogule eelarve ja riigi eelarvestrateegia," ütles Tsahkna veel.

Reformierakonna juhatuse liige Signe Riisalo nõustus, et poliitiliste otsustega läheb peagi üsna kiireks.

"Tegelikult on meil kõigil ju ainult üks huvi ja eesmärk, mitte Reformierakonnal üksinda, vaid ka valitsuse koalitsioonipartneritel ja Eesti rahval, et meil oleks jätkusuutlik riik ja et ta toimiks. Need otsused, mida tuleb teha, peaksid olema sellised, mis aitavad võimalikult kiiresti viia meid olukorda, kus valitsus teeb otsuseid, mis ei ole lihtsad," lausus Riisalo.

Kallas: mis on need asjad, mida me ei aruta?

Peaminister Kaja Kallas ütles teisipäeval saates "Stuudios on peaminister", et valitsuse töö ja otsused tema karjäärisammude taga ei seisa.

"Mitte midagi ei seisa selle taga valitsuses. Me oleme teinud otsuseid, me arutame teemasid," ütles Kallas.

"Ma küsin vastu. Mis on need asjad, mida me ei aruta? Ma olen ka selliseid väiteid kuulnud ja küsin vastu, et mis on asi, mida me oleme jätnud arutamata," ütles Kallas.

"Mina pigem hindaksin seda nii, et eks siin on erinevad murekohad erinevatel erakondadel oma siseheitlustest tulenevalt ja alati on hea leida kedagi väljastpoolt, kellele panna süükoormat kaela," lausus Kallas tõenäoliselt viidates erakonnale Eesti 200.