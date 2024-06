Läänemetsa sõnul ei ole SDE ministrite vahetust praegu arutanud

Läänemetsa sõnul sotsidel praegu ministrite vahetusi plaanis ei ole. "Sellist arutelu meil praegu ei ole olnud. See sõltub ka sellest, mismoodi me seda koalitsioonilepingut uuendame, kas me tahame ministrite positsioone ja proportsioone muuta valitsuses. Kui seal tulevad mingid muutused, siis see võib selle kaasa tuua," ütles Läänemets ERR-ile.

Rääkides koalitsioonilepingust, ütles Läänemets, et alampalga tõstmist ning Eesti maapiirkondade küsimust ei tohiks puutuda.

"Aga teema, mida me kindlasti puudutama peame, on maksude kontekstis inimeste toimetulek, kindlasti julgeolek – nii riigikaitse kui ka sisejulgeolek. Ja majandus. Kui me vaatame aasta aeg tagasi tehtud koalitsioonilepingut, siis oli arvamus, et majandusega läheb paremini. Ta on nüüd võtnud rohkem aega, probleemid on teatud valdkondades struktuursed. Meile on oluline, et inimesed saaksid paremat palka ja riiki raha juurde tuleb. Ka majandusküsimused on need, mida me peaksime arutama," ütles Läänemets.

"Majandus ja julgeolek on need teemad, millel me peaksime uuesti pikemalt peatuma," sõnas ta.

Läänemetsa sõnul on tal põhjust uskuda, et senine koalitsioon võiks jätkata. "Pigem me oleme väga hästi oma koostööd teinud. Jah, mõned erinevad nägemused on. Aga see ongi koalitsiooni mõte, et on erinevad poliitilised jõud. Kui kõik mõtleks ühtemoodi, siis võiks nad kõik ka ühes erakonnas olla. Minu arvates see koalitsioon võiks jätkata," lausus Läänemets.

Reformierakonna juhatus koguneb laupäeval koosolekule, kus nimetab uue peaministrikandidaadi, kelleks on valmis hakkama Kristen Michal. Peaminister Kaja Kallas, kelle Euroopa Ülemkogu kinnitas äsja kõrge välisesindaja kandidaadiks, soovib erakonna järgmise juhi valimist Reformierakonna üldkogul.