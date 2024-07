NATO: Ukraina on endiselt liialt korrumpeerunud, et alliansiga liituda

9. juulil toimuval NATO tippkohtumisel on kavas allkirjastada dokument, mis kirjeldab alliansi seisukohta Ukraina liitumise osas NATO-ga. Kuigi Ukraina on teinud jõupingutusi korruptsiooni vähendamiseks, nõuab allianss Kiievilt täiendavaid samme enne liitumiskõneluste jätkamist.

Ukrainale öeldakse, et ta on praegu liiga korrumpeerunud, et liituda NATO-ga, mis on suur löök Ukraina president Volodõmõr Zelenskile, ütles üks asjaga kursis oleva ametiisik Briti ajalehele The Telegraph. Allianss nõuab Kiievilt täiendavaid samme enne liitumiskõneluste jätkamist, ütles USA välisministeeriumi kõrgem ametnik.

See seisukoht esitatakse ametniku sõnul kirjalikult NATO tippkohtumise lõppjärelduses, mis allkirjastatakse 9. juulil.

"Peame kiitma kõike, mida Ukraina on viimase kahe pluss aasta jooksul reformide nimel teinud," ütles üks ametnik The Telegraphile.

"Kui nad jätkavad nende reformide tegemist, siis tahame neid tunnustada, tahame rääkida täiendavatest sammudest, mida tuleb astuda, eriti korruptsioonivastases valdkonnas. See on paljudele meist prioriteet," lisas allikas.

Zelenski püüab pärast sõja lõppu saavutada kiirelt NATO liikmelisust, et kaitsta end tulevaste invasioonide eest. See sunniks USA-d ja Euroopat kaitsma Kiievit igasuguse Venemaa rünnaku korral.

Ukrainas endiselt probleemiks olev korruptsioon on olnud aga takistuseks NATO liikmesriikidega edasiste läbirääkimiste ja liitumise jaoks kindla ajaraamistiku andmisel.

The Telegraph avalikustas hiljuti, et USA blokeerib Briti ja Euroopa püüdlusi sõnastada ja kirja panna pöördumatu tee Ukraina NATO-ga liitumiseks.

Ukraina on pärast Nõukogude Liidu lagunemist kannatanud korruptsiooni all, eriti oma relvajõududes. Probleemide ohjeldamiseks on Zelenski vallandanud hulga sõjaväejuhte, eriti kaitsehanke valdkonnas.

Ka president Joe Biden tõstatas ajakirjale Time antud intervjuus märkimisväärse korruptsiooni probleemi, ta välistas Ukraina NATO liikmelisuse toetamist.

NATO diplomaadid ja ametnikud on andnud Ukrainale nimekirja reformidest, mis tuleb ellu viia enne, kui liikmelisuse püüdlused vilja kannavad, ütles USA kaitseametnik. "See on midagi, mida NATO on vaikselt teinud, mis aitab neil liikmelisusele lähemale jõuda," lisas allikas.

Zelenski, kes osaleb tippkohtumisel Washingtonis, saab tõenäoliselt pakkumise "hästi valgustatud sillast" NATO liikmelisuseni – termin mida USA eelistab.

NATO liitlased on endiselt eriarvamusel, kas nad peaksid uuendama eelmisel aastal Vilniuses tehtud avaldust, et muuta oma pakkumine Kiievile pöördumatuks.

Küll aga võib oodata liitlastelt täiendavaid õhutõrjesüsteeme, eriti pärast Washingtoni lubadust suunata kõik muude riikidega pooleli olevad tarned Ukrainasse.

Hoolimata NATO liitumislubaduste puudumisest on peaaegu 20 riiki allkirjastanud kahepoolseid julgeolekulepinguid Ukrainaga. Nad tulevad kokku, et tähistada neid uusi kokkuleppeid ühisavaldusega NATO tippkohtumisel.