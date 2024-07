Alanud NATO tippkohtumine keskendub Ukrainale

Tegemist on viimase tippkohtumisega NATO senisele peasekretärile Jens Stoltenbergile, kelle asemel alustab oktoobrist tööd endine Hollandi peaminister Mark Rutte.

Esimest korda osaleb liitlaste kohtumisel ka eelmisel nädalal valimised võitnud Suurbritannia peaminister Keir Starmer.

Kuivõrd tippkohtumise fookuses on sõda Ukrainas, siis on viimastel päevadel käinud tihedad läbirääkimised kohtumise lõppdeklaratsiooni üle. Kiievi soov on näha lõpptekstis viidet sellele, et Ukraina tee NATO-ga liitumiseks on pöördumatu.

"Tõsiasi on see, et nendel päevadel me ju tegelikult alles kirjutame seda teksti. Eks me näeme, milline on see täpne sõnastus lõpuks. Kindlasti mängib väga suurt rolli siin Ameerika Ühendriikide sõnum ja arusaamine, kui tugevat sõnastust nad tahavad öelda. Lõpuks on see nende võõrustatav tippkohtumine, juubeli tippkohtumine. Aga tundub, et mingisugune konkreetsusaste tuleb. Esiteks, Ukraina missiooni loomine, tsiviilmissiooni loomine, kõrge NATO tsiviilesindaja nimetamine – need on need sõnumid, mida me Ukrainale siit anname. Aga loomulikult ka see, et Ukraina peab ise jätkama nende reformidega, mis on juba käima lükatud," rääkis kohtumisel osalev Eesti kaitseminister Hanno Pevkur.

USA välisministeeriumi kinnitusel teeb NATO oma tippkohtumisel selge sõnumi, et Ukraina tulevik on alliansis. "Mõni osa lõppdeklaratsioonist vajab veel tööd ja läbirääkimisi, mis on tippkohtumise puhul tavaline," teatas ministeerium.