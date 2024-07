Uuel nädalal on oodata nii vihma, äikest kui ka päikest

Algava nädala ilm on vahelduv – aeg-ajalt sajab hoovihma ja võib olla äikest, kuid on ka päikest näha.

Esmaspäeva öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning öö hakul sajab mandri idaservas kohati hoovihma. Paiguti tekib ka udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, enne keskööd rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Esmaspäeva hommikul on nii selget taevast kui ka pilvi, kuid olulist sadu neist ei tule. Puhub valdavalt edelatuul 3 kuni 9, põhjarannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning mõnel pool võib hooti vihma tulla. Tuul puhub läänekaarest kiirusega 3 kuni 9 meetrit sekundis ning õhusooja on 17 kuni 23 kraadi.

Õhtul on Lääne-Eestis taevas selgem, ida pool pilvisem. Harjumaa idaosas ja Virumaal võib kohati ka hoovihma tulla. Puhub mõõdukas edelatuul ning termomeetrinäit jääb 17 ja 21 kraadi vahele.

Järgnevad päevad pakuvad mitmekesist ilma. Teisipäeval on pilvisus vahelduv, kohati sajab hoovihma ning sooja on keskmiselt vaid 22 kraadi. Kolmapäevast pilvisus hõreneb, päike paistab ning ilm on sajuta. Sooja on oodata keskmiselt 23 kraadi.

Neljapäevaks tõuseb keskmine temperatuur juba 27 kraadi juurde, kuid õhtul hakkab pilvisus saartel tihenema. Sajab hoovihma ning on äikest. Reede tuleb juba pilves selgimistega, hoovihmade ning äikeseohuga. Sooja on keskmiselt 25 kraadi.