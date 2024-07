Vabariiklased taotlevad intervjuud Valge Maja arstiga

Comer andis O'Connorile aega kuni 14. juulini, et leppida kokku intervjuu ajakava.

"Ameeriklased kahtlevad president Bideni võimes riiki juhtida. Komitee uurib selle aasta veebruaris antud hinnangu asjaolusid, mille kohaselt President Biden on tervislik, aktiivne, tugev 81-aastane mees, kes on võimeline edukalt täitma presidendi ülesandeid," kirjutas Comer kirjas, mille koopiat nägi Politico.

O'Connor ütles oma veebruari aruandes, et Biden läbis väga üksikasjaliku neuroloogilise uuringu ja ei leitud mingeid viiteid väikeaju või muule kesknärvisüsteemi häirele. Ta kirjeldas Bideni kõnnakut jäigemana, kuid väitis et ta on terve ja jõuline 80-aastane mees, kes on võimeline edukalt täitma presidendi ülesandeid.

Comer on esimene esindajatekoja vabariiklane, kes alustab uurimist pärast Bideni debatisooritust, mis on kasvatanud demokraatide seas muret — sealhulgas mõnede seadusandjate üleskutseid, et ta astuks presidendivalimistelt tagasi. Biden on kindlalt öelnud, et ta jääb võistlusse, kuigi ABC Newsi intervjuu ei suutnud vaigistada partei sees tärganud skeptitsismi.

Comeri kiri on ka märk sellest, et vabariiklased kasutavad oma nappi enamust esindajatekojas, et olukorda sekkuda. Vabariiklaste esindajate seas on selleks juba pikalt survet avaldatud.

Kentucky vabariiklane Comer seostas oma kirja O'Connorile eraldi tagandamisuurimisega, mis on peamiselt keskendunud Bideni pereliikmete äritehingutele.

Vabariiklastel ei ole hääli Bideni tagandamiseks, kuna nad ei ole suutnud võita üle skeptikuid oma parteis, kes ei usu, et Bidani süü oleks tõendatud. Comeri kirja sidumine varasema uurimisega, tõotab kaasa tuua demokraatide tugeva vastuseisu. Uurimine hõlmab ka Jim Bideni poolt Joe Bidenile tehtud kaht makset. Asjaosaliste sõnul oli tegemist laenu tagasimaksetega.

Valge Maja pressiesindaja Ian Sams viitas hiljutisele aruandele, mis käsitles Ronny Jacksoni aega Valge Maja arstina, kui võimalikku kohta, kust alustada. "kui äärmuslikud esindajatekoja vabariiklased tahavad vaadata Valge Maja arsti," ütles ta.

Comer palub O'Connoril esitada kõik dokumendid või suhtlus, mis on seotud Jim Bideni, Joe Bideni venna või Americore'iga, küsides, kas O'Connor on positsioonis, et anda täpseid ja sõltumatuid hinnanguid presidendi sobivuse kohta ametisse.

Jim Biden palus O'Connori abi 2017. aastal — ajal, mil Joe Biden ei olnud ametis — osana oma tööst, mis oli seotud Americore'iga. See hõlmas Jim Bideni ja O'Connori kohtumist Pennsylvanias haigla juhiga, mida Americore oli 2017. aasta juulis omandamas, kirjutas Politico.