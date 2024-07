Kallas: koalitsioonikõnelustele jõuavad Eesti 200 jaoks olulised teemad

Kallas rääkis, et koalitsioonierakonnad ei koosta uut koalitsioonilepet, vaid lepivad kokku asju, mis tulevad koalitsioonilepingu lisana. "Need on valdavalt seotud riigi rahanduse seisuga. Kuna see on vahepeal vastavalt prognoosidele siiski halvenenud, siis me peame tegema seal uusi otsuseid. Kuna need on väga suured otsused ja väga olulised otsused, siis seal on vaja uut kokkulepet," ütles Kallas.

Koalitsioonierakonnad alustasid arutelu majandusküsimustest. "Praegu me käisime läbi olulisemad teemad, et mis on koalitsioonipartnerite jaoks olulised teemad majanduses, majanduse konkurentsivõime tõstmises ja läheme pärast lõunapausi nende teemadega edasi," lausus Kallas esmaspäeva lõunal.

Kallase sõnul pole läbirääkijate vahel erimeelsusi ning delegatsioonid arutavad teemasid, milles pole varasemalt otsusteni jõutud. "Ei ole väga suuri erimeelsusi. Üldiselt on ju arusaadav see, et majanduse konkurentsivõime tõstmiseks või konkurentsivõime arendamiseks peab tegema teatud samme valitsuse poole pealt ja need sammud on iseenesest olnud ju pikka aega – aasta aega vähemalt – olemasoleva valitsuse laual. Lihtsalt me ei ole tookord otsusteni jõudnud. Nüüd me ikkagi uuesti käisime kõik need teemad läbi, et kas meil ikka on poliitiline kokkulepe olemas."

Kallas märkis, et Eesti 200 on kuus kuud oodanud, et suurinvestorite toetusmeetmeid valitsuses arutada.

"Näiteks suurinvestorite toetusmeetmed – oleme kuus kuud oodanud, et saaksime valitsuses seda arutada. See on väga oluline meede Eesti 200 jaoks ka, et me saaksime majanduse konkurentsivõime tööle. Täna me ikkagi põhimõtteliselt arutasime selle teema läbi," ütles Kallas.

Kärpeotsused tulevad Kallase sõnul alles siis, kui kõikides asjades on kokku lepitud. "Sellepärast, et need on kogu asja raamistavad – mida üldse antud eelarve situatsioonis saab teha. Kõik sõltub sellest, mis eelarve kokkulepped olema saavad."

Kallas ütles, et väga palju on majandusalaseid tegevusi, mis ei ole eelarve mõjuga ning mida saab juba täna läbi rääkida. "Eesti majanduse konkurentsivõime puhul on üks asi muidugi inflatsioon, mis on väga tugevalt mõjutanud meie sisendhindasi majanduses, aga meil on ikkagi küsimus tööjõu puuduses, tööjõu kvalifikatsioonides, ka talendipoliitikat täna arutasime. Arutasime tööstuspoliitika osa, mis on suurinvestorite Eestisse meelitamine ja nendele soodsate tingimuste loomine siin, et suurinvesteeringud Eestisse tuleksid."

Kallase märkis, et siiani on seisnenud erimeelsus selles, et Eesti 200 jaoks olulised teemad ei ole valitsuses aruteludele jõudnud. "Ei ole väga suuri erimeelsusi. Me pidime need lauale panema ja kokkuleppe saavutama. Seni on olnud erimeelsus selles, et ei ole valitsuses saanud neid asju kuidagi lauale. Nüüd leppisime kokku, et need läbi räägime ja nende suunas liikuma hakkame. See oli meie jaoks oluline teema."

Saatejuht küsis, miks erakonna jaoks olulised teemad pole seni lauale jõudnud.

"Jään vastuse võlgu," vastas Kallas. "Ei ole võibolla olnud poliitilist tahet seda nii palju arutada."

Saatejuht uuris, mida tegi läbirääkimistel kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets.

"Mina täpselt seda öelda ei oska. Täna arutasime ka roheenergeetika ja loodusvarade teemasid. Ju siis oli põhjus see, et tema käes on ka väga palju informatsiooni, nii-öelda eksperttasandi sisendit sel teemal," vastas Kallas.