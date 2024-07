EL-i liikmesriigid otsivad selgust Orbani välisvisiitide osas

Asjaga kursis olevate allikate sõnul arutavad EL-i suursaadikud Poola taotlusel kolmapäeval 10. juulil toimuval kohtumisel Ungari EL-i eesistumise rolli.

Ungari peaks kohtumise päevakorrapunktis "enese selgitamine" täpsustama oma hiljutiste diplomaatiliste visiitide tulemusi. Kõne all on visiidid Ukrainasse, Venemaale ja Hiinasse, mida Budapest nimetas rahumissiooniks, kirjutas Euractiv.

Visiidid toimusid vaid paar päeva pärast seda, kui Ungari võttis üle EL-i roteeruva eesistumise.

Viimastel päevadel on EL-i juhid ja ametnikud ootamatu visiidi Moskvasse ühtselt hukka mõistnud, rõhutades, et Budapest ei tegutsenud kogu bloki nimel.

"Pealinnades on kasvav mure Orbani enesele omistatud rolli üle niinimetatud rahumissioonis, kus peaks olema selge, et ta esindab ainult oma riiki," ütles üks EL-i diplomaat.

Mitme EL-i diplomaadi sõnul on Ungari jäänud oma esindatuse osas tahtlikult ebaselgeks, eriti kuna see näitab oma kommunikatsioonis eesistumise logo.

"Liikmesriikide skeptitsism oli kahjuks õigustatud – tegemist on ainult Budapesti huvide edendamisega," ütles üks teine EL-i diplomaat. "Liikmesriigid olid juba nagunii ärritunud, arvestades MEGA (Ungari eesistumise moto Make Europe Great Again) motot ja kohtumine Venemaa presidendi Vladimir Putiniga varjutab püsivalt Ungari eesistumist."

"Orbani Moskva visiidi eesmärk oli pelgalt koguda teavet relvarahu võimaluse kohta," ütles tema peamine välispoliitika nõunik Euractivile. "Budapest mõistab, et meil pole selleks Euroopa mandaati, kuid me ei küsi midagi ukrainlastelt ega venelastelt. Me kanname loomulikult Euroopa pealinnadele ette, mida kogesime."

Sel nädalal toimuv EL-i suursaadikute arutelu on nende esimene võimalus seda küsimust käsitleda. Kuigi kolmapäeval toimub esimene arutelu, on oodata rohkem arutelusid, eriti EL-i välisministrite kohtumisel hiljem sel kuul, ütlesid EL-i diplomaadid.

EL-i liikmesriigid väljendasid mais esimest korda avalikult oma viha Ungari käitumismustri üle, mis sageli blokeerib EL-i välispoliitilisi otsuseid ja takistab olulise sõjalise abi andmist Ukrainale.

"Visiitide tõttu on pinged õhus vaid peale seitset päeva eesistumist ja need pinged kruvivad veelgi, kui lähenevad välisasjade nõukogu arutelud, kus käsitletakse Euroopa rahutagamisrahastut, mida Ungari endiselt blokeerib, kuigi 26 teist liikmesriiki on nõus," ütles kolmas EL-i diplomaat.

Mõned EL-i diplomaadid on varem öelnud, et näevad Budapesti tegevust kui käitumismustrit, mis võib vajada arutelu praktiliste muutuste üle bloki otsustusprotsessides. Pärast Moskva visiiti on mõned hakanud isegi kaugemale minema, öeldes, et on vaja ohjeldada seda, mida nad nimetavad Ungari hävitavaks käitumiseks.

Euroopa Komisjon ütles reedel, 5. juulil, et Orbani Moskva visiit seaks tõsiselt kahtluse alla EL-i täitevvõimu visiidi Ungarisse. Traditsiooniliselt reisib kogu volinike kolleegium vastuvõtjariiki, mis pidi toimuma kohe pärast suvepuhkust.

Mitmed EL-i diplomaadid on öelnud, et pole mõeldamatu, et mõnda Budapestis järgmise kuue kuu jooksul plaanitud kõrgetasemelist kohtumist võidakse piirata või boikoteerida.

Õigusasjatundjad ja vaatlejad on öelnud, et Ungari tegevus võib olla vastuolus EL-i lepingutega.

Täpsemalt on Ungari vastuolus artikkel 4-ga, mis sätestab, et EL-i liikmesriigid aitavad kaasa liidu ülesannete saavutamisele ja hoiduvad igasugustest meetmetest, mis võiksid ohustada liidu eesmärkide saavutamist.

"Euroopa Komisjon võiks viia Ungari Euroopa Liidu Kohtusse," soovitas Pierre Haroche, Delors Instituudi teadur.