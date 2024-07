Euroopa Parlament kritiseeris Orbani tegevust Venemaa suunal

Euroopa Parlamendi resolutsioonis nimetatakse Orbani visiiti Euroopa Liidu lepingute ja ühise välispoliitika räigeks rikkumiseks.

Ülekaaluka häälteenamusega vastu võetud resolutsioonis avaldatakse ka toetust Ukrainale.

Selle nädala teisipäeval taas parlamendi eesistujaks valitud Malta poliitiku Roberta Metsola sõnul muudab Orbani käitumise eriti küüniliseks asjaolu, et Ungari on praegu Euroopa Liidu eesistujamaa.

"Kui ma näen katseid Venemaaga läbirääkida paar päeva enne lastehaigla pommitamist, siis on tegu sellise poliitika tulemusega, mida mina küll ei jaga," sõnas Metsola.

"Me oleme kahetsusväärselt pealt näinud ka rahvusvahelise seaduse ning ÜRO harta põhilisimate aluste ja põhimõtete rikkumist ja juba pikka aega oleme tunnistajaks selle esinduskogu paremääre läbikäimisele Putiniga. Paari päeva eest kohtus uue võltspatriootide rühma kõige silmatorkavam esindaja – Orban – Putiniga, et alandada EL-i, kuulutades, et tal on rahuplaan, millest keegi midagi ei tea, ja propageerida Venemaa ekspansionismi," rääkis Euroopa Sotsialistide ja Demokraatide Progressiivse Alliansi juht Iratxe Garcia Perez.