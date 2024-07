Orbán külastab pärast NATO Washingtoni tippkohtumist Trumpi

Ungari peaminister Viktor Orbán sõidab neljapäeval pärast NATO Washingtoni tippkohtumist Floridasse, et kohtuda USA endise presidendi Donald Trumpiga, teatas asjaga kursis olev allikas.

Orbán kohtub uuesti Valgesse Majja püüdleva Trumpiga viimase Mar-a-Lago häärberis.

Ungari valitsusjuht on avalikult toetanud Trumpi kandidatuuri novembris peetavatel presidendivalimistel ning avaldanud lootust, et too suudab teha lõpu Venemaa sõjale Ukraina vastu.

Tegemist on Orbáni teise visiidiga Mar-a-Lagosse. See leiab aset pärast Ungari valitsusjuhi nn rahumissiooni, mille käigus ta külastas Ukrainat, Venemaad ja Hiinat.