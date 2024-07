Tallinna ja Utilitase ühisfirma teenis viie kuuga seitse miljonit kasumit

Utilitase ja Tallinna linna poolt mullu asutatud Utilitas Tallinna Soojus teenis mullu 7,3 miljonit eurot puhaskasumit. Äritulud ulatusid ettevõttel 68,5 miljoni euroni. Varasid on ettevõttel eelmise aasta lõpu seisuga 361 miljoni euro eest, laenukohustised ulatusid 68,3 miljoni euroni.

Utilitas Tallinna Soojuse näol on tegu valdusettevõttega, mis juhib investeeringuid ja millest 66,66 protsenti kuulub OÜ-le Utilitas ja 33,34 protsenti Tallinna linnale. Ettevõttel on 100-protsendine osalus ettevõtetes AS Tallinna Soojus ja AS Utilitas Tallinn. Ettevõtte tegevjuhtimist korraldab Utilitas.

Tallinna Soojus, mis juba 2001. aastal sõlmis Tallinna Kütte ehk tänase Utilitas Tallinnaga 30 aastat kehtiva rendi- ja operaatorlepingu ja andis tollele üle oma varad ehk küttetaristu, teenis mullu puhaskasumit 6,5 miljonit eurot. Aasta varem oli kasum olnud 2,2 miljonit eurot.

Tallinna Soojuse eksistentsi mõte ongi nimetatud lepingu täitmise kontroll. Majandusaasta aruandes märgitakse, et tulenevalt rendi- ja operaatorlepingust ei oma muudatused majanduskeskkonnas näiteks intressimäärade muutused, olulist mõju Tallinna Soojuse majandustegevusele, kuna kapitalirendi intress on fikseeritud ja vastavalt rendi- ja operaatorlepingule korrigeeritakse renditasu üks kord lepinguaasta jooksul vastavalt tarbijahinnaindeksi suurenemisele eelnenud aastal. "Ettevõtte majandustegevus on ühtlane ega oma hooajalist või tsüklilist iseloomu," seisab aruandes.

Ettevõttes töötas aruandeaasta lõpu seisuga üks töötaja (aasta jooksul oli neid täistööajale taandatuna kolm) ning ettevõttel oli kaks juhatuse ja kolm nõukogu liiget. Ettevõtte palgakulud olid mullu 303 000 eurot, millele lisandusid sotsiaalmaksud. Sellest juhatuse ja nõukogu liikmetele arvestatud tasu oli 100 000 eurot, millele lisandus sotsiaalmaks.

Varasid on Tallinna Soojusel 42,2 miljonit euro eest.

Utilitas Tallinna kasum kasvas aastaga poole võrra

Utilitas Tallinn, mis osutab kaugkütteteenust suuremale osale Tallinna ja Maardu soojatarbijatest, teenis mullu 177 miljoni eurose äritulu juures puhaskasumit 14,9 miljonit eurot. Aasta varem oli kasum 9,7 miljonit eurot.

Kokku on eelmise aasta lõpu seisuga Utilitas Tallinnal jaotamata kasumit 50,2 miljonit eurot.

Kokku tegi Utilitas Tallinn 2023. aastal investeeringuid 51,5 miljoni euro eest (2022 37,5 miljonit eurot). Suurimad investeeringud olid soojustorustike rekonstrueerimisse ja laiendamisse, kokku 28,5 miljoni euro eest. Kaugjahutusse investeeriti 7,6 mln eurot ning soojuse tootmishoonetesse ja -seadmetesse 9,4 miljonit eurot.

Aruandes märgitakse, et Tallinnas moodustab võrku edastatud soojusest

koostoodetud ja taastuvenergia osakaal 68,5 protsenti, kuid tipukoormuste katteks kasutatakse peamiselt maagaasi. Utilitase plaanides on kasutada aina rohkem taastuvenergiat ning Tallinnas kui mereäärses linnas on üheks selliseks võimaluseks soojuspumptehnoloogia abil ära kasutada merevees leiduv soojus- ja jahutusenergia potentsiaal, seisab aruandes. Paljassaare reovee soojuspumba projektis on sel aastal plaanis tellida soojuspumbad ja alustada tehnoloogilise

lahenduse ning rajatise projekteerimise ja rajamisega.

Utilitas Tallinn võttis mullu pikaajalist laenu 55 miljoni eest, tagastati pikaajalist laenu 25 miljoni eest. Laenud intressikulu oli mullu pea 10 miljonit eurot, intressikulu kapitalirentidelt oli 3,1 miljonit eurot.

Utilitas Tallinna Soojuses ja selle tütarettevõtetes töötas kokku 194 töötajat.

Kui Utilitas Tallinna Soojuse aruanne hõlmab eelmise aasta viimast viite kuud, siis Tallinna Soojuse ja Utilitas Tallinna aruanne tervet eelmist aastat.