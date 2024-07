Võrklaev soovitas Rail Balticu ettevõtte viia börsile

Kui kliimaminister Kristen Michal on välja pakkunud idee, et Rail Balticu ehituseks puuduoleva raha võiks ettevõte ise laenata, siis rahandusminister Mart Võrklaev pakkus saates "Uudis+" välja, et RB Raili võiks viia börsile.

Võrklaeva sõnul on on ta optimistlik, et vaatamata raudtee rajamise kallinemisele saadakse vajalik raha kokku ning et Euroopast loodetakse piisav summa siiski saada.

"Hinnang on Eesti osas praegu 3,1 miljardit eurot. 1,2 miljardit on meil juba rahaga kaetud nii eelmisest Euroopa rahastusperioodist kui ka praegusest. Valitsuses oleme sõnastanud ka järgmise rahastusperioodi prioriteedid. /.../ Sees on ka ühendused, mis osa julgeolekust. Ühe olulise asjana Rail Baltic. Oleme optimistlikud, et samas suurusjärgus, mis praegu saanud oleme, sinna raha tuleb. Lootus ja plaan üle kahe miljardi (euro) rahastuse osas on meil koos. Võime rääkida 900 miljonist, mis täiendavalt tuleks vahendeid katta ja planeerida," lausus Võrklaev.

900 miljonit eurot, mis selle arvutuse järgi on puudu, tuleb vähemalt osaliselt planeerida riigieelarvest. Samas peab otsima uusi lahendusi, kuid lisaraha leida, ning mõelda võiks börsile mineku peale, märkis Võrklaev.

"Nii nagu kliimaminister pakkus välja, et (raha leida) läbi Rail Balticu ettevõtte laenu võtmise, mis, tõsi küll, võib mõjutada ka riigieelarve tasakaalu, /.../ (siis) mina omalt poolt olen pakkunud idee, et võiksime minna selle ettevõttega börsile. Me teame, et üks ettevõte, kes plaanib Eestisse tuumajaama rajada, on teinud avalikke rahakaasamisi – miks ei võiks siis seda teha ühele, ikkagi sajandi infrastruktuuriobjektile, mis on kogu Eesti ja Baltikumi majandusele, julgeolekule tähtis. Tegemist on olulise ja vajaliku objektiga ja ma usun, et selle vastu võiks huvi olla," rääkis Võrklaev.

Võrklaev nõustus, et praegu näitavad kõik prognoosid, et see ettevõte ei saa raudtee valmides olema kasumlik, kuid tema hinnangul võib see aja jooksul muutuda.

"See probleem on, tuleb selle projektiga veel edasi töötada, et sinna täiendav nõudlus tekitada, et kasumilikumaks vähemalt proovida pöörata. Mida reaalsemaks raudtee saab, seda reaalsemaks muutuvad ka riikide ja ettevõtete plaanid, kuidas seda raudteed kasutama hakata, mida seal vedama hakata, milliseid uusi ärivõimalusi see loob," lausus ta.

"Ega meil praegu muud võimalust ei ole, kui peame selle raudtee valmis ehitama ja siis näeme, kas on kasumlik või mitte. /.../ Võimalus on viia börsile ja loota, et seal ikkagi on huvilisi, kes usuvad, et see projekt ühel hetkel on tasuv," ütles Võrklaev.