Tartu-Riia rongiühenduse esimene testsõit toimub augustis

Elroni juhatuse liikme Märt Ehrenpreisi sõnul toimub esimene Stadler Flirti rongi katsesõit augusti keskpaigas. Eelkõige testib Elron rongi mahtumist raudteekoridori konstruktsioonide ja seadmete vahele ning raadioside ühilduvust.

"Kümmekond aastat tagasi on kõik Elroni rongid toodud Eestisse just läbi Läti, kuid selle aja jooksul võib olla paljugi muutunud. Seetõttu plaanime hinnata rongide raudteekoridoris paiknevate konstruktsioonide ja seadmete vahele ära mahtumist ja testida Läti raudtee uue raadiosidega ühildumist. Läti raudteel on käimas ulatuslikud raadiovõrgu rekonstrueerimistööd ning tööde mahus viiakse ka Riia-Valka raudteelõik üle uuele raadiosidesüsteemile, peame olema valmis ka selle kasutusele võtmiseks," rääkis Ehrenpreis ERR-ile.

Sel nädalal kohtusid Elroni, Läti raudtee tehnilise inspektsiooni ja Euroopa raudteeameti esindajad. Elroni juhatuse liikme Märt Ehrenpreisi sõnul jõudsid osapooled üksmeelele, et Eestis sertifitseeritud veeremit ei ole vaja Lätis uuesti kontrollima hakata.

"Eesti, Läti ja Leedu taristud on väga sarnased. Kui nõuetele vastavus on kinnitatud juba Eesti taristul, siis ei ole vaja Läti taristul opereerimiseks nendele vastavust uuesti katselaborites kinnitama hakata. See tähendab seda, et veeremi sertifitseerimise töömaht on väiksem," ütles Eherenpreis ERR-ile.

Küsimusele, kas liin hakkab oktoobriks tööle, vastas Elroni juhatuse esimees, et lootust on, kuid see sõltub ka sellest, milliseid nõudmisi esitavad partnerid.

"Väga palju sõltub sellest, kui palju Läti- ja Euroopa raudteeametid ning inspektsioonid nõuavad korduskatseid. Selles osas on natuke määramatust," ütles Ehrenpreis.

2030. aastal peaks tööle hakkama Rail Baltic, mis kulgeb samuti läbi Riia. Ehrenpreis loodab, et Riia-Tartu liin jätkab ka siis tööd ning jääb püsima pikemaks ajaks.

"Tegemist on olulise transpordiprojektiga kogu Baltikumi jaoks. Meie lootus on, et meie pingutused saavad riigi tellimuse näol edaspidi ka jätkuvuse, et see [Riia-Tartu liin] ei oleks ühekordne projekt," ütles Ehrenpreis.

Tartu-Riia rongiliini piletihinda ei olnud Ehrenpreis nõus veel ütlema, kuid lubas, et peagi saab ka see avalikuks.